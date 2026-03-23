 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Fútbol Copa Entre Ríos.

Juventud Urdinarrain dio el primer golpe en la final entrerriana

El liebrero goleó 3 a 0 a La Florida en Chajarí y quedó a un paso del título. La revancha se jugará el próximo fin de semana en Urdinarrain.

23 Mar, 2026, 01:07 AM
Crédito: Captura YouTube

Juventud Urdinarrain consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse por 3 a 0 frente a La Florida en el partido de ida de la final de la Copa Entre Ríos, sacando una importante ventaja de cara a la definición del campeonato.

El encuentro comenzó bajo una intensa lluvia que condicionó el desarrollo del juego. Desde el inicio, el conjunto liebrero intentó adueñarse del mediocampo con el buen trabajo de Bogliacino y Bruno Ramírez, buscando impedir que el rival genere peligro sobre el arco defendido por Damián Lemos.

La primera situación clara fue para la visita tras una buena combinación entre Herrera e Imas, que terminó con un centro atrás sin destinatario. Minutos más tarde, a los 15’, Ramírez tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal luego de una infracción de Colombo, pero su remate se fue por encima del travesaño.

En esa misma acción se produjo un hecho que cambiaría el partido: la lesión del arquero de La Florida, que obligó a su traslado a un centro de salud y derivó en una prolongada interrupción de aproximadamente 40 minutos. Sin arquero suplente, el zaguero Jairo Díaz ocupó el arco.

Tras la reanudación, La Florida encontró espacios por la izquierda con Rodríguez, quien generó peligro y exigió una gran respuesta de Lemos ante un cabezazo de Álvarez. Sin embargo, cuando mejor estaba el local, llegó la apertura del marcador: a los 36’, Román Arenas probó desde afuera del área y venció al improvisado arquero para el 1 a 0.

En el inicio del complemento, Juventud golpeó rápido. A los 2 minutos, un centro pasado encontró a Rodrigo Báez por el segundo palo, quien de cabeza marcó el 2 a 0.

La Florida intentó reaccionar, pero abusó de los centros y no logró inquietar con claridad. Sobre el final, en una contra letal, Bruno Ramírez selló la goleada tras una gran jugada individual, eludiendo a Díaz y definiendo con el arco vacío.

Fue triunfo contundente de Juventud Urdinarrain, que quedó muy bien posicionado para la revancha. La serie se definirá el próximo fin de semana en el estadio Juan Jorge Stauber, donde el liebrero buscará consagrarse campeón entrerriano por primera vez en su historia.

Temas

Fútbol Copa Entre Ríos.

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso