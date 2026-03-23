Juventud Urdinarrain dio el primer golpe en la final entrerriana

Juventud Urdinarrain consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse por 3 a 0 frente a La Florida en el partido de ida de la final de la Copa Entre Ríos, sacando una importante ventaja de cara a la definición del campeonato.

El encuentro comenzó bajo una intensa lluvia que condicionó el desarrollo del juego. Desde el inicio, el conjunto liebrero intentó adueñarse del mediocampo con el buen trabajo de Bogliacino y Bruno Ramírez, buscando impedir que el rival genere peligro sobre el arco defendido por Damián Lemos.

La primera situación clara fue para la visita tras una buena combinación entre Herrera e Imas, que terminó con un centro atrás sin destinatario. Minutos más tarde, a los 15’, Ramírez tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal luego de una infracción de Colombo, pero su remate se fue por encima del travesaño.

En esa misma acción se produjo un hecho que cambiaría el partido: la lesión del arquero de La Florida, que obligó a su traslado a un centro de salud y derivó en una prolongada interrupción de aproximadamente 40 minutos. Sin arquero suplente, el zaguero Jairo Díaz ocupó el arco.

Tras la reanudación, La Florida encontró espacios por la izquierda con Rodríguez, quien generó peligro y exigió una gran respuesta de Lemos ante un cabezazo de Álvarez. Sin embargo, cuando mejor estaba el local, llegó la apertura del marcador: a los 36’, Román Arenas probó desde afuera del área y venció al improvisado arquero para el 1 a 0.

En el inicio del complemento, Juventud golpeó rápido. A los 2 minutos, un centro pasado encontró a Rodrigo Báez por el segundo palo, quien de cabeza marcó el 2 a 0.

La Florida intentó reaccionar, pero abusó de los centros y no logró inquietar con claridad. Sobre el final, en una contra letal, Bruno Ramírez selló la goleada tras una gran jugada individual, eludiendo a Díaz y definiendo con el arco vacío.

Fue triunfo contundente de Juventud Urdinarrain, que quedó muy bien posicionado para la revancha. La serie se definirá el próximo fin de semana en el estadio Juan Jorge Stauber, donde el liebrero buscará consagrarse campeón entrerriano por primera vez en su historia.