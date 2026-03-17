Comenzó el torneo apertura de miras abiertas de tiro deportivo

Las mismas son: Córdoba (provincia de Córdoba), Patria (provincia de Santa Cruz), Buenos Aires (provincia de Buenos Aires), Cerrillos (provincia de Salta) y San José (provincia de Entre Ríos).

El torneo reunió a competidores de distintas categorías y edades, mostrando un nivel muy parejo en las pruebas de 10 y 50 metros, tanto en rifle de quebrar como en rifle tendido.

En cuanto a la participación de los tiradores de Gualeguaychú, Juan Martín Ríos Veronesi obtuvo el 15º puesto en 10 metros rifle de quebrar Junior Mayor, y el 7º puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta Junior Mayor.

Por su parte, Hernán Ríos logró el 3º puesto en 10 metros rifle de quebrar categoría Mayor B. Finalmente, Néstor Gil se ubicó en el 17º puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta categoría Mayor A.

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