Copa Gualeguaychú: Goleada de Juventud Unida y empate histórico de Atlético Sur

La continuidad de la Copa Gualeguaychú dejó una jornada cargada de emociones. A primera hora, Juventud Unida goleó con autoridad a Cerro Porteño por 6 a 0, mientras que en el partido de fondo Atlético Sur protagonizó un empate histórico en su debut en la Liga Departamental frente al vigente campeón Juventud Urdinarrain.

En el primer encuentro, el Decano construyó la victoria en los momentos justos. Cuando se cerraba la etapa inicial, a los 40 minutos, una muy buena jugada colectiva entre Santiago Benítez y Sergio Olano terminó con el centro del número 10 para que Santiago Álvarez, por el medio, empujara la pelota ante la salida de Magne y estableciera el 1 a 0 parcial.

Dos minutos más tarde, Alexis Reynoso apareció solo por derecha y con un remate fuerte al primer palo volvió a vencer a Franco Magne para el 2 a 0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, Cerro Porteño salió decidido a descontar y tuvo sus oportunidades, incluso con un remate que dio en el palo ante un Lucas Soto que parecía vencido. Sin embargo, en pocos minutos Juventud terminó de liquidar el pleito.

A los 24, Agustín Solís recuperó una pelota por izquierda, jugó con Olano y recibió la devolución para definir con categoría ante la salida del arquero y marcar el 3 a 0. Desde allí, cada llegada del Decano terminó en gol. A los 26, Santiago Benítez amplió la ventaja; a los 28, una infracción contra Solís dentro del área derivó en penal que Brian Páez transformó en el quinto; y finalmente Sergio Olano selló la goleada con un remate fuerte y bajo para el definitivo 6 a 0.

En el partido de fondo se produjo el debut histórico de Atlético Sur en la Liga Departamental. El equipo tuvo un gran desempeño ante el campeón vigente, Juventud Urdinarrain, en un encuentro intenso, dinámico y de ida y vuelta, donde lo único que faltó fue el gol.

En los minutos finales, con el “Liebrero” volcado en ataque, Atlético Sur contó con situaciones claras para quedarse con la victoria. La más nítida fue un remate de Marcos Garro, que quedó mano a mano ante Lemos, pero el arquero respondió de gran manera y evitó la caída de su arco.

Este jueves se producirán los debuts de Social y Deportivo San Antonio que enfrentará desde las 20 hs a Sporting y de Juventud y Ferrocarril Unidos de Carbó que a las 22 hs enfrentará a Black River.

Histórico debut de Atlético Sur. Foto: Ig: Gol_Entra

Temas FÚTBOL DEPARTAMENTAL