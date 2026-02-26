 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central recibe a La Unión en una nueva edición del clásico

El rojinegro será local este jueves desde las 21 hs en el José María Bértora. El duelo ante el conjunto colonense puede ser clave en la lucha por los primeros puestos.

26 Feb, 2026, 01:40 AM
Crédito: Prensa La Unión

Central Entrerriano recibirá este jueves desde las 21 horas a La Unión de Colón en una nueva edición del clásico, en el estadio José María Bértora. El encuentro podrá seguirse a través de Radio Máxima con la transmisión del equipo de La Barra Deportiva.

El partido promete ser para alquilar balcones. No solo se trata del clásico regional, sino que hay mucho en juego en la zona alta de la tabla de posiciones. Central llega como escolta de Provincial de Rosario y, en caso de lograr la victoria, alcanzará al conjunto rosarino en puntos, aunque la diferencia de tantos mantendría a Provincial en el primer lugar.

La situación es similar con respecto al segundo puesto: La Unión está a un partido del rojinegro y, de quedarse con el triunfo, también habrá que sacar cuentas en la diferencia de gol para determinar las posiciones.

En el antecedente más reciente, disputado el 16 de enero en el estadio Carlos Delasoie, Central logró una valiosa victoria por 85 a 80, resultado que ahora toma aún más relevancia en el contexto de la pelea por la cima.

La expectativa en Gualeguaychú es enorme. Las plateas se agotaron rápidamente este miércoles y una hora antes del inicio del partido se pondrán a la venta las entradas populares, que también se estima se venderán en su totalidad.

Los árbitros del partido serán Jorge Chávez y Enrique Cáceres, mientras que el comisionado técnico será Diego González.

Temas

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso