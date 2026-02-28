Independiente va por un triunfo ante Central Córdoba para meterse en la pelea de la Zona A

El encuentro, que se disputará en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini a partir de las 20 El árbitro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

Independiente tuvo un aceptable inicio en el Torneo Apertura, donde solo perdió en una de las primeras siete fechas. Sin embargo, a los dirigidos por Gustavo Quinteros les costó mucho sumar de a tres ya que pese a dominar en la mayoría de los encuentros, solo ganó dos partidos.

En esta ocasión, el “Rojo”, que marcha séptimo en la Zona A con siete unidades, buscará reencontrarse con la victoria luego de dos fechas para así ilusionarse con pelear por las primeras posiciones.

Central Córdoba de Santiago del Estero, por su parte, tuvo un flojo arranque de temporada y se ubica 12° en la Zona A con solo ocho puntos.

De todas maneras, en caso de dar el golpe en Avellaneda, los dirigidos por Lucas Pusineri podrían terminar la fecha en puestos de playoffs.

Posibles formaciones:

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Diego Ceballos

Hora: 20. TV: ESPN Premium

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedres, Iván Marcone; Matías Abaldo, Ignacio Malcorra, Walter Mazzantti; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Juan Pignani; Agustín Quiroga, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis, Santiago Moyano; Michael Santos y Alan Laprida. DT: Lucas Pusineri.

