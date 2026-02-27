Paliza clásica: Central Entrerriano le ganó a La Unión y sueña en grande

Los jugadores festejaron en las tribunas con los hinchas

Central Entrerriano volvió a dar una muestra de carácter y contundencia en una nueva edición del clásico regional. En un estadio José María Bértora que presentó un clima espectacular, el equipo dirigido por Martín Pascal derrotó con claridad a La Unión de Colón por 99 a 72 y se afirmó en el segundo lugar de la Zona Sur de la Liga Argentina.

El inicio fue adverso para el rojinegro. La visita arrancó filosa con los triples de Matías Caire y metió un parcial de 8-0 que obligó a Central a reacomodarse. De a poco, con el trabajo de Johu Castillo y Cristian Pérez, el local comenzó a encontrar respuestas, ajustó en defensa y mejoró la circulación ofensiva. A tres minutos del cierre del primer cuarto, un triple de Pérez le permitió pasar al frente por primera vez en la noche. Desde allí sostuvo el dominio y cerró el parcial 24-18 arriba.

En el segundo cuarto se vio lo mejor de Central. Con intensidad defensiva y transiciones rápidas, el rojinegro desarticuló a La Unión. Castillo y Reynoso marcaron el ritmo, y los ingresos de Juan Siboldi y Marcos Panozzo le dieron aún más dinámica al equipo. El parcial fue contundente: 30-14 para irse al descanso largo 54-32 y empezar a quebrar definitivamente el juego.

La visita intentó reaccionar en el arranque del tercer segmento con un par de anotaciones de Gonzalo Romero que achicaron momentáneamente la diferencia. Pero Pascal, atento al mínimo detalle, pidió tiempo muerto, corrigió desajustes y Central volvió a acelerar. Con Siboldi y Castillo como estandartes, el local estiró la brecha hasta los 30 puntos y prácticamente sentenció el clásico antes del último cuarto.

Juan Siboldi con 18 puntos fue la figura del partido. Foto: Mauricio Ríos

Con el partido resuelto, el tramo final sirvió para rotar el plantel y pensar en lo que viene. Tuvieron minutos los juveniles Tomás Caballero y Valentino Berna, quien además anotó sus primeros dos puntos en un clásico, desatando el festejo de la gente.

El cierre fue perfecto: jugadores e hinchas cantando juntos en la tribuna, celebrando una victoria contundente que ilusiona. Central ganó 99 a 72, se vistió de candidato, cerró un febrero perfecto con seis victorias en igual cantidad de partidos y ahora afrontará su primera gira de marzo: el domingo 1 visitará a Unión en Mar del Plata, el martes 3 a Quilmes y el jueves 5 cerrará ante Gimnasia y Esgrima en La Plata.

Johu Castillo fue uno de los puntos altos de Central. Foto: Mauricio Ríos

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 99

Lautaro Pividori 5, Cristian Pérez 6, Aquiles Montani 8, Johu Castillo 16, Nicolás Reynoso 11 (FI), Marcos Panozzo 15, Mario Ghersetti 8, Cristian Zenclussen 8, Juan Siboldi 18, Benjamín Lado 2, Tomás Caballero, Valentino Berna 2.

Entrenador: Martín Pascal.

LA UNION 72

Álvaro Merlo 3, Gonzalo Romero 13 x, Matías Caire 8, Rodrigo Acuña 11, Guido Cabrera 5 (FI) Nicolás Henriques 12, Lucio Longoni 4 x, Ignacio Eder 13, Valentino Salomone 3, Salvador Falco, Santiago Furlanetto, Máximo Andrioli.

Entrenador: Martín Guastavino.

X Salieron por cinco faltas

Estadio: José María Bértora

Jueces: Jorge Chávez y Enrique Cáceres.

Progresión: 24 – 18, 54 – 32, 77 – 49, 99 – 72.