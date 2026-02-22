San Lorenzo le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y volvió al triunfo tras la derrota en el clásico ante Huracán

Con los goles de Luciano Vietto en apenas 26 segundos y Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sufrió pero venció a un conjunto que todavía no pudo ganar en el campeonato y solo sumó un punto.

No bien inició el partido, Matías De Rittis encaró por la derecha a una muy mal parada defensa del elenco cordobés, centró con espacio a Vietto, quien la empujó sin problemas frente a una floja respuesta visitante para poner el 1 a 0 a los 30 segundos del partido.

San Lorenzo mantuvo la regularidad y se adueñó de la pelota para trasladar su juego al campo de la visita, que le cedió muchos espacios y tiempo para trasladar el ataque hacia el arco defendido por Agustín Lastra.

Para la segunda etapa, Estudiantes mantuvo el juego dominante que consiguió en el final del primer tiempo, gracias a la relajación de San Lorenzo por el 1 a 0, y lo tuvo en un arco al "Ciclón", con mucho peso en el área y con más chances de empatar que del local por aumentar el marcador.

A falta de cinco minutos para el final, Cuello batalló contra la defensa de Estudiantes para ganar la pelota en ataque y tras un intenso empuje y un toque suave al arquero Lastra, el delantero puso el 2 a 0 a los 40 minutos del complemento.

Síntesis:

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Diego Ceballos.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Martín Garnerone y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.

Goles en el primer tiempo: 1m Luciano Vietto (SL).

Goles en el segundo tiempo: 40m Alexis Cuello (SL).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Matías Reali por G. Rodríguez (SL); Mauro Valiente por Rosane (E); Nicoláas Talpone por Garnerone (E); Tobías Leiva por Olmos (E); 17m Mateo Bajamich por Ferreira (E); 19m Ignacio Perruzzi por Abrego (SL); Cerutti por Vietto (SL); 26m Facundo Gulli por Ladstatter (SL); 33m Ramón Ábila por Leiva (E); 50m Juan Rattalino por Tripichio (SL).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL