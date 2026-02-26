Argentinos Juniors cayó en los penales con Barcelona de Ecuador y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Para el equipo ecuatoriano convirtieron, desde los 12 pasos, el volante Johnny Quiñonez, el defensor Javier Báez, los delanteros Héctor Villalba y Miguel Parrales y el volante Milton Céliz, mientras que el volante Tomás Martínez y el defensor Alex Rangel no pudieron superar al arquero Brayan Cortés.

El arquero de Barcelona José Contreras se quedó con el tiro del delantero Iván Morales, mientras que los defensores Román Riquelme y Erik Godoy desviaron sus tiros. Para Argentinos Juniors convirtieron, únicamente, los volantes Alan Lescano y Hernán López Muñoz, el defensor Leandro Lozano y el extremo Lautaro Giaccone.

El único gol en tiempo regular fue convertido por Quiñonez, en 20 minutos del segundo tiempo, para un conjunto ecuatoriano que se medirá con el Botafogo brasileño en la fase previa 3 de la Libertadores.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 29 minutos, con una buena gambeta y posterior remate del delantero Darío Benedetto, aunque su tiro no fue esquinado y el arquero Brayan Cortés lo detuvo sin inconvenientes.

El “Bicho” no tuvo llegadas hasta los 38 minutos, con un remate lejano y frontal del lateral Leandro Lozano, que el arquero José Contreras pudo desviar sobre su poste izquierdo.

Cuatro minutos más tarde, el enganche Hernán López Muñoz ejecutó un tiro libre al primer palo para el cabezazo del delantero Diego Porcel, que se fue ancho por el palo derecho de Contreras.

La primera llegada del complemento fue del local, a los cinco minutos, con un buen disparo desde el vértice derecho del área de López Muñoz, el cual salía ajustado contra el segundo palo pero fue desviado por Contreras.

A los 12 minutos, el delantero Diego Porcel avanzó por el medio en un contraataque hasta llegar al borde del área, desde donde disparó a las manos de Contreras.

Un minuto después quien remate desde el borde del área fue el volante Joao Rojas, con un remate en el que Cortés dio rebote hacia un costado debido a no tener visión de la pelota en el momento del tiro.

A los 20 minutos de la segunda etapa, el mediocampista Jhonny Quiñonez remató de primera una pelota que quedó picando en el borde del área y, con un gran disparo, pegó la pelota al lado del palo izquierdo de Cortés.

Argentinos llegó nuevamente a los 38 minutos, con un centro al primer palo del delantero Leandro Fernández que se desvió y fue contenido por Contreras y, aunque su rebote le quedó al atacante Iván Morales, el guardameta venezolano pudo volver a imponerse para detener el remate desde el área chica.

Llegada la tanda de penales, la imprecisión del conjunto local marcó la diferencia: Román Riquelme y Erik Godoy erraron sus disparos de forma consecutiva y permitieron la clasificación del conjunto ecuatoriano.

Síntesis:

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Barcelona: José Contreras; Byron Castillo, Javier Báez, Gustavo Vallecilla, Jonnathan Mina; Milton Céliz, Jhonny Quiñonez; Bryan Carabalí, Joao Rojas, Alex Rangel; Darío Benedetto. DT: César Farías.

Gol en el segundo tiempo: 20m. Jhonny Quiñonez (B).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Lautaro Giaccone por Emiliano Viveros (A); 19m. Tomás Martínez por Jonnathan Mina (B), Sergio Núñez por Byron Castillo (B) y Héctor Villalba por Darío Benedetto (B); 24m. Leandro Fernández por Nicolás Oroz (A); 34m, William Vargas por Bryan Carabalí (B); 32m. Iván Morales por Diego Porcel (A); 33m. Miguel Parrales por Joao Rojas (B)

Definición por penales: para Argentinos Juniors convirtieron Lescano, López Muñoz, Lozano y Giaccone. Contreras se quedó con el remate de Morales mientras que Riquelme y Godoy definieron desviado.

Para Barcelona convirtieron Quiñonez, Báez, Villalba, Parrales y Céliz. Cortés detuvo los tiros de Martínez y Rangel.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas COPA LIBERTADORES