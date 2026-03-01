Boca empató 1-1 ante Gimnasia de Mendoza y llegó a los cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura

El equipo mendocino se había puesto en ventaja a los 15 minutos a través de Luciano Paredes, mientras que el uruguayo Miguel Merentiel lo igualó sobre el final de la primera mitad con una muy buena definición.

El encuentro, que se llevó a cabo en “La Bombonera”, comenzó con el sorpresivo gol de Gimnasia de Mendoza, que llegó a través de una gran ejecución en un tiro de esquina de Facundo Lencioni y un mejor cabezazo de Paredes que dejó sin reacción al arquero de Boca, Agustín Marchesín.

Cuando parecía que el conjunto mendocino se iba a ir al entretiempo en ventaja, llegó la igualdad a través de Merentiel, que a los 40 minutos definió con mucha categoría luego de que le quedara un rebote dentro del área.

En el tiempo agregado del primer tiempo el delantero paraguayo Adam Bareiro había anotado lo que era el 2-1 para Boca. Sin embargo, el árbitro del encuentro, Pablo Dóvalo, decidió anularlo tras el llamado del VAR por un offside previo de Merentiel en el inicio de la jugada.

En el segundo tiempo Boca fue al frente en todo momento, con el apoyo de los hinchas que dijeron presente en “La Bombonera”, pero le faltó claridad para generar situaciones claras y en las pocas que tuvo hubo una muy buena respuesta por parte de Lautaro Petruchi, el arquero de Gimnasia de Mendoza.

Luego del partido, se vivió un clima tenso por la indignación de los hinchas de Boca, que despidieron a sus jugadores entre chiflidos.

Con este resultado, Boca profundiza su crisis, llega a los cuatro partidos sin ganar y tiene solo nueve puntos en la Zona A, donde ocupa el noveno lugar y estaría quedando fuera de los playoffs aunque todavía falta mucho. Gimnasia de Mendoza, por su parte, está 13° con ocho unidades.

Síntesis:

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Nicolás Lamolina

.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Juan Franco; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Goles en el primer tiempo: 15m. Luciano Paredes (G) y 40m. Miguel Merentiel (B).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Nahuel Barboza por Juan Franco y Valentino Simoni por Agustín Modica (G), 8m. Leandro Paredes por Lucas Janson, Kevin Zenón por Williams Alarcón y Tomás Aranda por Milton Delgado (B), 18m. Blas Armoa por Santiago Rodríguez y Ulises Sánchez por Fermín Antonini (G), 30m. Ander Herrera por Santiago Ascacíbar (B), 32m. Matías Recalde por Luciano Paredes (G) y 45m. Iker Zufiaurre por Adam Bareiro (B).

Fuente: Noticias Argentinas

