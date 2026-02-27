River derrotó a Banfield por 3-1 en la despedida de Marcelo Gallardo, por el Torneo Apertura 2026

Los goles del millonario fueron convertidos por convirtieron el defensor Lucas Martínez Quarta, a los 12 minutos del primer tiempo, el delantero Sebastián Driussi en el primer minuto del complemento y el volante Joaquín Freitas a los 13 minutos, mientras que la igualdad había sido marcada por el atacante Mauro Méndez, a los 44 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, en la despedida de su histórico entrenador Marcelo Gallardo, River cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos y llegó a la quinta posición de la zona B, con 10 puntos, mientras que el “Taladro” es undécimo en el grupo mencionado, con siete unidades.

En la próxima fecha, el “Millonario” visitará a Independiente Rivadavia, el lunes 2 de febrero a las 21:30, mientras que el equipo de Pedro Troglio jugará en simultáneo, como local de Aldosivi, en un partido crucial por la permanencia.

El primer acercamiento fue de River, a los seis minutos, con un remate lejano del delantero Sebastián Driussi que se desvió en el defensor Danilo Arboleda y salió bombeado, cayendo por detrás del arco del guardameta Facundo Sanguinetti.

Dos minutos después, mediante un centro desde la derecha, un cabezazo bajo del delantero Ian Subiabre desde el área chica tenía destino de gol, aunque fue salvado por el manotazo de Sanguinetti, de gran reacción, desviando una pelota que posteriormente dio en el palo.

Banfield tuvo su primer acercamiento a los 10 minutos, con un disparo del volante Lautaro Villegas desde el vértice derecho del área, que se cerró cerca del segundo palo, aunque desviado.

River abrió el marcador a los 12 minutos, con un tiro libre al segundo palo de Subiabre que habilitó el cabezazo del defensor Lucas Martínez Quarta, quien entró libre de marca y puso la pelota contra el palo.

El local volvió a llegar a los 23 minutos, con una combinación entre el volante Joaquín Freitas y Subiabre, que terminó en un remate a colocar del atacante que se fue desviado por el poste izquierdo del arquero del “Taladro”.

En 30 minutos, un pase en profundidad por derecha habilitó la ruptura del volante Fausto Vera, que quedó libre por el costado derecho del área y cruzó un disparo bajo, a centímetros del segundo palo de Sanguinetti.

El “Taladro” cerró el primer tiempo con efectividad, mediante un pase largo que habilitó la subida del delantero Tiziano Perrotta, que avanzó por izquierda y puso un gran centro al primer palo para Méndez, que definió de primera y superó al arquero Santiago Beltrán por su poste derecho.

En el tercer minuto de descuento, un pase filtrado dejó mano a mano al delantero Sebastián Driussi, que quiso rematar al primer palo pero no pudo superar a Sanguinetti.

Antes del primer minuto del segundo tiempo, un disparo de Freitas dio en el poste derecho del arquero de Banfield, con un rebote que fue empujado al gol por Driussi.

A los ocho minutos, Subiabre trasladó desde la derecha al centro para disparar desde la medialuna del área, con un tiro bajo que se fue muy cerca del poste derecho del arquero rival.

En 13 minutos, un centro atrás desde la izquierda habilitó a Freitas, libre de marca en la puerta del área chica luego de un retroceso defensivo pésimo, que empujó la pelota al gol para el 3-1.

La primera de la visita llegó a los 29 minutos, con una buena jugada individual de Perrotta ante el defensor Lautaro Rivero que terminó en un centro al segundo palo para la llegada del extremo David Zalazar, que remató desviado desde el piso.

No hubo más acercamientos hasta los 46 minutos, con un pecho y zurdazo de volea del delantero Santiago Lencina, que se desvió en un rival y se fue muy cerca del travesaño.

Un minuto después, un tiro libre muy cercano al área del volante ecuatoriano Kendry Páez dio en el costado externo de la red de Sanguinetti, por su palo derecho.

Síntesis:

Estadio: Monumental.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Ariel Penel.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas; Sebastián Driussi, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Gol en el primer tiempo: 12m. Lucas Martínez Quarta (R).

Goles en el segundo tiempo: 1m. Sebastián Driussi (R) y 13m. Joaquín Freitas (R).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Tomás Adoryan por Lautaro Villegas (B) y David Zalazar por Lautaro Gómez (B); 18m. Kendry Páez por Ian Subiabre (R), 22m. Agustín Ruberto por Joaquín Freitas (R); 24m. Nicolás Meriano por Sergio Vittor (B) y Neyder Moreno por Lisandro Piñero (B); 31m. Giuliano Galoppo por Aníbal Moreno (R) y Santiago Lencina por Sebastián Driussi (R); 32m. Rodrigo Auzmendi por Tiziano Perrotta (B).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL