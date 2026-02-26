 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes LIGA PROFESIONAL

River recibe a Banfield en el Monumental, en la despedida de Marcelo Gallardo cómo entrenador

River recibirá este jueves a Banfield, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en un partido que marcará el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico del “Millonario”.

26 Feb, 2026, 00:52 AM

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

River llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y la sequía de triunfos se extiende a cuatro encuentros porque previamente había empatado con Rosario Central.

Es por esto que el equipo de Núñez está 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Esta grave situación deportiva derivó en la renuncia de Gallardo, quien anunció que el partido de este jueves será el último suyo como director técnico de River, lo que dará fin a un muy flojo segundo ciclo en la institución.

Durante el encuentro se espera que el hincha haga sentir su disconformidad con los jugadores y la dirigencia, mientras que reconocería a una figura como Gallardo, que es el DT más ganador en la historia del club.

Banfield, por su parte, viene de tener una muy buena actuación en la última fecha ante Newell´s, equipo al que goleó 3-0 para escalar hasta la octava posición en la Zona B con siete unidades.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Monumental

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Ariel Penel

Hora: 19:30. TV: TNT Sports Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

 

Fuente: Noticias Argentinas

Temas

LIGA PROFESIONAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso