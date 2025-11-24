Gran actuación del Club Regatas en el provincial de remo en Concordia

En Shell femenino Sub 16, Consuelo Goiburu abrió la jornada con una sólida actuación que le permitió quedarse con el primer puesto. En Apolo masculino Sub 16, la delegación tuvo doble presencia: Lucas Carrozo fue tercero en la primera serie, mientras que Jesús Viola ganó la segunda.

En Shell masculino libre tuvo al representante local Gaspar Campostrini ocupando el cuarto puesto. En Shell masculino Sub 16, la primera serie dejó el tercer lugar para Campostrini y el cuarto para Viola; en la segunda, Román Mateve fue segundo, Santino Mujica tercero y Carrozo cuarto.

En Shell femenino libre, Consuelo Goiburu volvió a subirse a lo más alto del podio. En Shell femenino Master, el segundo puesto fue para Sabrina Alarcón (Regatas Concordia) y para Goiburu, nuevamente destacándose.

Una de las grandes alegrías del fin de semana llegó en el shell masculino Sub 16, donde la cuarteta de Regatas Gualeguaychú, integrada por Gaspar Campostrini, Jesús Viola, Santino Mujica y Román Mateve, se consagró campeona provincial.

Los buenos resultados también se repitieron en categorías menores: en Apolo masculino Sub 14 ganó Román Mateve y fue segundo Santino Mujica; en Apolo femenino Sub 14, Goiburu volvió a imponerse. En Shell masculino Sub 16, Viola fue segundo, Campostrini tercero y el cuarto lugar fue compartido por Carrozo y Mujica.

En Shell femenino Sub 18 nuevamente brilló Consuelo Goiburu, obteniendo otro primer puesto, mientras que en doble masculino Sub 14, Mateve y Mujica fueron segundos. En Apolo masculino libre, Campostrini logró un valioso segundo lugar.

En la categoría Shell femenino Sub 18, la victoria fue para dupla conformada por Sabrina Alarcón (Regatas Concordia), y Consuelo Goiburu del club Regatas Gualeguaychú. En 4x Shell femenino libre, el triunfo quedó para Alarcón, Goiburu y las representantes de Regatas Corrientes.

La gran actuación se coronó con el primer puesto en par doble masculino Sub 16, donde Jesús Viola y Lucas Carrozo dominaron su prueba y cerraron un fin de semana ideal para Regatas.

El campeonato dejó en claro el gran presente del remo de Gualeguaychú y el crecimiento sostenido de su semillero, que se llevó de Concordia una sobresaliente cosecha de medallas.

