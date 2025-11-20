Central Entrerriano cayó en un final dramático ante Tomás de Rocamora

Central Entrerriano perdió 77-74 en su visita a Tomás de Rocamora en un partido cambiante, emotivo y que dejó la sensación de que el Rojinegro estuvo muy cerca de recuperarse tras una floja primera mitad. El equipo de Martín Pascal mostró buenos pasajes, especialmente en el inicio y en el último cuarto, pero pagó caro algunos errores y el local terminó llevándose una victoria muy festejada.

Los dirigidos por Martín Pascal no tuvieron para este partido a Lautaro Pividori, todavía lesionado y a Cristian Zenclusen por un problema de papeles con su anterior club, el español de Talca en Chile.

El arranque del partido fue favorable para Central. Con buenas intervenciones de Aquiles Montani y Marcos Panozzo, el Rojinegro tomó la primera ventaja importante y se puso 14-9. Rocamora intentó reaccionar, pero otra vez Johu Castillo apareció para estirar la diferencia, obligando a Sebastián Amato a pedir tiempo muerto. A partir de allí el dueño de casa comenzó a mejorar, con el juvenil Tomás Losada como protagonista, y logró empatar en 26. De todas formas, Central cerró mejor el cuarto inicial y se fue arriba 20-17.

El segundo parcial fue el más flojo de la visita. Central acumuló errores y pérdidas infantiles, situación que Rocamora aprovechó con el aporte de Valentino Occhi y Juan Ignacio Fernández, quienes lideraron la remontada local. De esa manera, el conjunto uruguayense se fue al descanso largo con una ventaja de 10 puntos: 40-30.

En la segunda mitad el equipo de Pascal mostró otra cara. Primero, con la potencia anotadora de Johu Castillo, Central recortó diferencias y logró mantenerse a tiro, aunque Rocamora llegó al último descanso arriba 54-46.

El último cuarto fue el mejor del Rojinegro. Con Aquiles Montani intratable y Benjamín Lago decisivo, Central logró pasar al frente después de mucho tiempo: un doble del propio Lado puso el 60-59 a 7:05 del cierre. Amato volvió a pedir minuto para ajustar la defensa, pero Central seguía encontrando caminos al aro y parecía encaminarse a una victoria importante, más aún cuando Rocamora perdió por expulsión a dos piezas claves: Juan Ignacio Fernández (técnico + antideportiva) y el capitán Agustín Cavallín (falta descalificadora).

Central cayó en Concepción del Uruguay. Foto: Prensa Rocamora

Sin embargo, los últimos instantes fueron fatales para la visita. Central se descuidó y Rocamora, con gran personalidad, encontró nuevamente en Tomás Losada a su salvador. El juvenil convirtió desde la línea en los momentos más calientes y terminó sellando el 77-74 final para un triunfo muy celebrado por el local.

Ahora Central tendrá diez días para trabajar y recuperar lesionados antes de recibir a Lanús el 29 de este mes en un partido con muchos recuerdos para el hincha rojinegro.

Tomás Losada terminó definiendo el partido. Foto: Prensa Rocamora

Ficha técnica:

ROCAMORA

Franco Maeso 8, Tomás Jürgensen 3, Valentino Occhi 16, Juan Ignacio Fernández 16 E, Agustín Cavallin 5 E (FI), Maximiliano Acevedo 2, Tomás Losada 12, Agustín Carnovale 14, Pascual Santini 1, Lucas Maldonado, Franco Ferreyra, Kevin Herrera

Entrenador: Alejandro Cupulutti

CENTRAL ENTRERRIANO

Cristian Pérez 1, Marcos Panozzo 11, Aquiles Montani 22, Johu Castillo 15, Nicolás Reynoso 9(FI), Mario Ghersetti 5, Juan Siboldi 3, Benjamín Lado 8, Faustino Otaran, Tomás Caballero, Valentino Berna.

Entrenador: Martín Pascal.

Estadio: Julio César Paccagnella

Jueces: José Domínguez y Matías Sotelo

Progresión: 17 – 20, 40 – 30, 54 – 46, 77 - 74

