Estudiantes de Río Cuarto superó a Madryn en la primera final del Reducido

La primera mitad mostró a Estudiantes con mayor iniciativa, proyectando a sus laterales y encontrando espacios, aunque las chances más claras fueron repartidas. Madryn pudo abrir el marcador a los siete minutos con un cabezazo de Luis Silba que increíblemente falló frente al arco, mientras que el local respondió con remates peligrosos de Ferreira y otras jugadas que exigieron a Yair Bonnin, una de las figuras del visitante. Aun así, los primeros 45 minutos se cerraron sin goles en Córdoba.

El complemento volvió a mostrar mejor plantado al equipo local, y aunque le costó generar peligro en los primeros minutos, encontró el quiebre a los 16: Lucas González bajó la pelota con jerarquía para que Tomás González definiera con calma y estableciera el 1-0.

Un minuto después, “Toto” volvió a tener el segundo, pero Bonnin evitó el gol. El envión anímico encendió al “León”, que generó varias situaciones más, incluyendo una salvada en la línea tras una llegada masiva del equipo cordobés.

El premio definitivo apareció a los 40 minutos, cuando un centro al área encontró a Juan Antonini, quien ganó de cabeza y, tras un rebote entre el arquero y el travesaño, volvió a empujar el balón para el 2-0 final.

Con la ventaja, Estudiantes viajará a Chubut con un margen importante, mientras que Deportivo Madryn, obligado a ganar y al menos empatar el global, deberá revertir la serie en su estadio si quiere mantener el sueño del ascenso a la máxima categoría. El encuentro de vuelta, se disputará el próximo domingo a partir de las 17 horas.

Fuente: Noticias Argentinas

