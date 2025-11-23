Estudiantes de La Plata venció a Rosario Central y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura

El único gol para el ‘Pincha’ lo convirtió el delantero Edwin Cetré, a los 31 minutos del primer tiempo.

Por su parte, Mikel Amondarain vio la tarjeta roja por doble amonestación de Pablo Dóvalo y dejó al conjunto platense con diez jugadores sobre el terreno de juego.

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo Domínguez avanzaron a los cuartos de final del campeonato local, instancia en la que aguarda Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene de vencer 2-1 a San Lorenzo.

El encuentro comenzó tenso producto de la decisión del cuadro visitante de realizar el pasillo de espaldas para “felicitar” al ‘Canalla’ por la obtención del polémico título de Campeón de Liga, pero dejando en claro su disconformidad con el otorgamiento de dicho premio.

Más allá de eso, el desarrollo del mismo transcurrió con normalidad y, pese a la falta de creatividad a la hora de generar peligro, el cuadro platense logró abrir el marcador a los 31 minutos de la etapa inicial con un golazo de Edwin Cetré. El atacante recibió la pelota dentro del área y sacó un remate colocado al palo izquierdo del arquero Jorge Braun, lejos de su alcance.

En la siguiente acción, Ángel Di María tuvo en sus pies la chance de conseguir la igualdad, aunque tras un centro peligroso, el palo le negó la posibilidad de festejar el gol y volver a traer la paridad al cotejo.

En el complemento, los comandados por Ariel Holan tuvieron la posesión del balón, pero no lograron pisar el área rival con insistencia para lastimar la defensa del ‘León’. Lo más peligroso ocurrió cuando a los 47’, Alejo Véliz conectó de cabeza y el palo le dijo que no.

De esta manera, Rosario Central, equipo que más puntos logró sacar en la tabla anual, quedó eliminado del Torneo Clausura en medio de la polémica en torno a la decisión de la AFA, comandada por Claudio Tapia, de premiar el ‘Canalla’ una vez finalizado el campeonato regular.

Síntesis:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Hernán Mastrángelo

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Facundo Farías, Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

.

Gol en el primer tiempo: 31m Edwin Cetré (E).

.

Cambios en el segundo tiempo: 15m Facundo Rodríguez por Santiago Núñez (E); 20m Lucas Alario por Facundo Farías (E); 24m Maximiliano Lovera por Gaspar Duarte (R); 24m Franco Ibarra por Tomas O'Connor (R); 25m Giovanni Cantizano por Jaminton Campaz (R); 25m Alexis Castro por Tiago Palacios (E); 25m Gastón Benedetti por Edwin Cetré (E); 26m Joaquín Tobio Burgos por Ezequiel Piovi (E); 32m Enzo Copetti por Federico Navarro (R).

.

Incidencias en el segundo tiempo: 46m Mikel Amondarain expulsado (E).

Fuente: Noticias Argentinas

