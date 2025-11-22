Juventud Unida quiere asegurar la clasificación ante Unión y Fraternidad

El decano busca la clasificación a la segunda fase Crédito: Gustavo Broggi

Juventud Unida buscará esta noche dar un paso decisivo en su camino dentro del Regional Amateur. Desde las 20 horas, en el estadio de La Vía, el Decano será local ante Unión y Fraternidad de San Salvador, en un duelo clave correspondiente a la quinta fecha del certamen. El encuentro será transmitido por Radio Máxima y, además, podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El equipo dirigido por Miguel Fullana llega muy cerca de la clasificación y podría asegurarla de manera anticipada. Incluso, los albicelestes tienen la posibilidad de quedar con el primer lugar del grupo si se combinan resultados en la fecha.

Para este compromiso, el entrenador podrá volver a contar con Facundo Britos, ya recuperado de su lesión. Si Fullana decide incluirlo desde el arranque, su ingreso sería en lugar de Aramis Serafíni.

La visita llega golpeada tras caer en su última presentación como local ante el CAVE de Villa Elisa por un contundente 7 a 2 y llega a este compromiso sin chances de poder clasificar a la siguiente fase. Juventud, por su parte, igualó 0 a 0 frente a Parque Sur en su encuentro anterior, en un partido condicionado por el clima.

En el otro duelo de la zona, el CAVE recibirá el domingo desde las 19 a Parque Sur. Una victoria del albiceleste y que el Portuario no gane sellará automáticamente la clasificación del albiceleste, además de asegurarles el primer puesto del grupo.

Juventud quiere dar el golpe esta noche: depende de sí mismo y está a un paso de cumplir el primer objetivo del torneo.

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 20:00 hs

Juez: Sebastián López

Asistentes: Alcides Arredondo y Daniel Voisard

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel, Federico López

Joaquín Acevedo, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Luis Rivarola, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

UNIÓN Y FRATERNIDAD

Santiago Castro

Franco Valenzuela, Agustin Cáceres, Pablo Russo, Juan Enzart

Dionisio Santana, Axel Zabala, Gastón Segovia, Alexis Morínico

Emilio Rey, Jorge Alem

DT: Jorge Santos

Temas Regional Amateur