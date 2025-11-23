 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes LIGA PROFESIONAL

Riestra vs. Barracas: el duelo más polémico del Torneo Clausura

Deportivo Riestra y Barracas Central se enfrentarán el lunes 24 de noviembre a las 17:00 en el Estadio Guillermo Laza por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, en un encuentro que será televisado por TNT Sports para todo el país.

23 Nov, 2025, 22:31 PM

El cruce adquiere relevancia por el presente inusual de ambos clubes dentro de la competencia, ya que Riestra transita una temporada que excede sus parámetros históricos y busca sostener su avance en el cuadro, mientras que Barracas intenta afirmar su crecimiento y mantener abiertas sus aspiraciones en la recta final del certamen.

Este encuentro tiene una gran polémica, ya que hace diez años, Barracas y Riestra eran equipos del fondo del Ascenso y jugaban partidos casi sin repercusión. Desde entonces crecieron rápido entre polémicas por arbitrajes, reglamentos y vínculos dirigenciales. Hoy ambos están consolidados en la elite, clasificados a copas internacionales y se enfrentarán en los playoffs del Clausura.

El equipo dirigido por Gustavo Benítez llega tras empatar por 1 a 1 ante Godoy Cruz y acumula cinco partidos sin victorias, racha que contrasta con su campaña en la Zona B, donde finalizó en el tercer puesto y obtuvo su clasificación a la Copa Sudamericana, un logro sin antecedentes para la institución.

Barracas, bajo la conducción de Rubén Darío Insúa, encadena tres encuentros sin derrotas, con una victoria y dos empates consecutivos. El 1 a 1 ante Huracán le permitió cerrar la Zona A en la sexta posición y sostener la expectativa de acceder a un cupo internacional.

El antecedente inmediato entre ambos se remonta al 6 de diciembre de 2024, cuando igualaron por 0 a 0 en el mismo escenario. En total se enfrentaron solo dos veces en la Primera División, con el ya mencionado empate y un triunfo de Barracas por 1 a 0 en febrero de 2024.

 

Posibles formaciones

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

Hora: 17 – TV: TNT Sports.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre; Cristian Paz, Antony Alonso, Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Javier Ruiz, Nahuel Barrios; Facundo Bruera. DT: Damián Ayude.

 

Fuente: Noticias Argentinas

Temas

LIGA PROFESIONAL

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

