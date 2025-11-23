Riestra vs. Barracas: el duelo más polémico del Torneo Clausura

El cruce adquiere relevancia por el presente inusual de ambos clubes dentro de la competencia, ya que Riestra transita una temporada que excede sus parámetros históricos y busca sostener su avance en el cuadro, mientras que Barracas intenta afirmar su crecimiento y mantener abiertas sus aspiraciones en la recta final del certamen.

Este encuentro tiene una gran polémica, ya que hace diez años, Barracas y Riestra eran equipos del fondo del Ascenso y jugaban partidos casi sin repercusión. Desde entonces crecieron rápido entre polémicas por arbitrajes, reglamentos y vínculos dirigenciales. Hoy ambos están consolidados en la elite, clasificados a copas internacionales y se enfrentarán en los playoffs del Clausura.

El equipo dirigido por Gustavo Benítez llega tras empatar por 1 a 1 ante Godoy Cruz y acumula cinco partidos sin victorias, racha que contrasta con su campaña en la Zona B, donde finalizó en el tercer puesto y obtuvo su clasificación a la Copa Sudamericana, un logro sin antecedentes para la institución.

Barracas, bajo la conducción de Rubén Darío Insúa, encadena tres encuentros sin derrotas, con una victoria y dos empates consecutivos. El 1 a 1 ante Huracán le permitió cerrar la Zona A en la sexta posición y sostener la expectativa de acceder a un cupo internacional.

El antecedente inmediato entre ambos se remonta al 6 de diciembre de 2024, cuando igualaron por 0 a 0 en el mismo escenario. En total se enfrentaron solo dos veces en la Primera División, con el ya mencionado empate y un triunfo de Barracas por 1 a 0 en febrero de 2024.

Posibles formaciones

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

Hora: 17 – TV: TNT Sports.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre; Cristian Paz, Antony Alonso, Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Javier Ruiz, Nahuel Barrios; Facundo Bruera. DT: Damián Ayude.

