Deportes PRIMERA NACIONAL

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Deportivo Madryn por el segundo ascenso a primera

Estudiantes de Río Cuarto recibirá este sábado a Deportivo Madryn, en la ida de la gran final del Reducido de la Primera Nacional, en busca del ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

22 Nov, 2025, 00:11 AM

El encuentro está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, que tiene capacidad para 9.000 espectadores, y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Darío Herrera, quien será secundado desde el VAR por Jorge Baliño.

Estudiantes de Río Cuarto, que tiene como director técnico a Iván Delfino, se metió en la final del Reducido luego de terminar segundo en la Zona B con 60 puntos, mientras que luego eliminó a Patronato (2-1), a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0) y a Estudiantes de Buenos Aires (1-1, pero pasó por la ventaja deportiva).

El equipo cordobés quiere ascender por segunda vez en su historia a la Primera División del fútbol argentino, luego de conseguirlo en 1983 y mantenerse en la categoría hasta 1985.

Deportivo Madryn, por su parte, fue el mejor equipo de la Zona A con 60 puntos, aunque en la primera gran final por el ascenso cayó por penales ante Gimnasia de Mendoza después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Esto los obligó a disputar el Reducido, donde llegaron a la final de polémica en polémica. Primero en los cuartos de final, donde le dieron por perdida la ida 3-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por usa supuestas amenazas al árbitro que finalmente fueron desestimadas en los últimos días por el fiscal de la causa. Ya en las semifinales, el director técnico de Deportivo Morón, Walter Otta, no pudo dirigir en la vuelta por sus declaraciones contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA respectivamente. Además, todo terminó a las piñas entre los jugadores de ambos equipos tras dicho encuentro, que contó con un arbitraje desastroso.

Deportivo Madryn, que fue uno de los pocos equipos que saludó a Rosario Central luego de que el “Canalla” fuera decretado campeón de la noche a la mañana en las oficinas de la AFA, quiere ascender por primera vez en su historia a la Primera División.

Fuente: Noticias Argentinas

PRIMERA NACIONAL

