Juventud Unida goleó 4-0 a Unión y Fraternidad y selló la clasificación a la segunda fase

Iván Esquivel fue una de las figuras de Juventud Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida tuvo una gran noche y consiguió el objetivo: goleó 4 a 0 a Unión y Fraternidad de San Salvador y se clasificó a la segunda fase del Torneo Regional Amateur. El Decano dominó el partido desde el arranque, mostrando una superioridad marcada en todas las líneas y explotando constantemente la banda derecha, donde Iván Esquivel resultó incontenible para la defensa visitante.

La apertura del marcador llegó rápidamente, a los 7 minutos. Esquivel desbordó por su sector, lanzó un centro preciso al corazón del área y allí apareció Marcelo Olivera, quien definió ante la salida de Micheloud para poner el 1-0 y desatar el primer grito de la noche. Desde entonces, cada ataque albiceleste daba la sensación de que el segundo estaba al caer. La defensa de Unión y Fraternidad nunca logró acomodarse, y en tres o cuatro jugadas claras estuvo cerca de convertir en su propio arco, aunque su arquero logró contener algunos rebotes peligrosos.

Marcelo Olivera con un doblete fue la figura decana. Foto: Mauricio Ríos

En una de las pocas aproximaciones de la visita, Juventud salió rápido de contra y volvió a golpear. Esta vez se invirtieron los roles: Olivera habilitó a Esquivel, quien definió con precisión para el 2-0 con el que se cerró la primera mitad.

En el complemento, el conjunto de San Salvador adelantó sus líneas en búsqueda del descuento, pero la defensa del Juve se mostró firme y no pasó sobresaltos. Miguel Fullana comenzó a rotar el plantel y el ingreso de Joaquín Acevedo fue determinante. El ex Boca Unidos reemplazó a Esquivel y terminó siendo protagonista del tercer tanto: encaró por derecha, enfrentó al arquero y definió cruzado. La pelota parecía perderse por la línea final, pero Olivera apareció nuevamente para empujarla y marcar el 3-0.

Con el partido controlado, solo faltaba la frutilla del postre. Y llegó a los 41 minutos: tras un córner desde la derecha, Matías Labaroni asistió a Agustín Benedetti quien ingresó por derecha y con una definición magnífica selló el 4-0 definitivo y cerrar una noche perfecta.

Juventud Unida ganó, goleó y gustó. Se aseguró la clasificación a la segunda fase, amarró también el primer lugar del grupo y ahora espera el duelo ante el CAVE antes de pensar de lleno en los playoffs. El Decano sigue firme y con ilusión intacta en el Regional Amateur.

Foto: Mauricio Ríos

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Sebastián López

Asistentes: Alcides Arredondo y Daniel Voisard

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel, Federico López

Iván Esquivel, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Luis Rivarola, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

UNIÓN Y FRATERNIDAD

Tadeo Micheloud

Juan Vidal, Pablo Russo, Agustín Cáceres, Juan Emparanza

Franco Valenzuela, Axel Zabala, Gastón Segovia, Alexis Morínico

Mauricio Jones, Jorge Alem

DT: Jorge Santos

Goles: Pt: 7’ Marcelo Olivera (JU), 32’ Iván Esquivel (JU); St: 25’ Marcelo Olivera (JU), 41’ Agustín Benedetti (JU)

Cambios: Pt: 41’ Jerónimo Ávalos por Trejo (JU); St: Inicio: Francisco Jaquet por Zabala (UF), 11’ Micael Gómez por Morinico (UF), 19’ Emanuel Joannas por Vidal (UF), 19’ Valentín Corbalán por Olano (JU), 19’ Luciano Pizarro por Benítez (JU), 19’ Joaquín Acevedo por Esquivel (JU), 34’ Agustín Benedetti por Olivera (JU), 37’ Matías Cracco por Valenzuela (UF), 37’ Dionisio Santana por Segovia (UF)

Temas Regional Amateur