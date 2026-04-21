Gimnasia reaccionó a lo grande y dejó a Central contra las cuerdas

En una noche que quedará marcada por lo inesperado, Gimnasia y Esgrima La Plata protagonizó una remontada memorable para vencer a Central Entrerriano por 86 a 75, luego de haber estado en desventaja durante casi todo el juego. Con un último cuarto demoledor de 35 a 9, el conjunto platense se adelantó 2 a 1 en la serie y dejó al equipo de Gualeguaychú al borde de la eliminación.

Central jugó tres cuartos prácticamente perfectos, dominando el trámite con autoridad y llegando a sacar una máxima de 19 puntos (60-41). Incluso cerró el tercer período con una sólida ventaja de 66 a 51, mostrando contundencia ofensiva y buenas decisiones colectivas, con Aquiles Montani y Mario Ghersetti como principales referentes.

El inicio del partido había sido favorable al rojinegro, que encontró rápidamente gol y control del ritmo. Montani, Ghersetti y Johu Castillo lideraron el goleo en distintos pasajes, mientras que en el local aparecía Ezequiel Paz para sostener a Gimnasia en los momentos más complicados.

En el segundo cuarto, Central estiró la diferencia y manejó con solvencia el juego, pese a algunos intentos de reacción del local, que encontró respuestas en Matías Carneglia. Sin embargo, la visita se fue al descanso largo arriba 49 a 37, reforzando la sensación de control.

El tercer cuarto mantuvo la misma tónica: Central firme, efectivo y sacando la máxima diferencia del juego. Pero allí comenzó a gestarse lo que sería un cierre impensado.

En el último período, todo cambió. Gimnasia salió decidido, presionó en defensa y encontró efectividad en ataque, con un Joan Gutiérrez determinante y un Paz imparable. Central, en cambio, se quedó sin respuestas ofensivas, acumuló errores y no logró sostener la intensidad.

El parcial de 35 a 9 refleja con claridad el quiebre del juego: el Lobo pasó por encima a un Central desdibujado que vio cómo se le escapaba un partido que parecía ganado.

El cierre también tuvo tensión, con la quinta falta de Montani y la expulsión del entrenador Martín Pascal tras una doble falta técnica, en medio de decisiones arbitrales discutidas.

Fue derrota dura para Central Entrerriano, que dejó pasar una gran oportunidad y ahora deberá ganar el jueves otra vez en La Plata para forzar un quinto juego en el José María Bértora y seguir soñando en la serie.

En los otros partidos ganaron los locales y también habrá cuarto juego, Deportivo Viedma le ganó a Provincial 83 a 69, mientras que Pico FC derrotó a La Unión de Colón 68 a 54. Ambas series también se jugarán el próximo jueves.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima La Plata

Ficha técnica:

GIMNASIA Y ESGRIMA

Ezequiel Paz 29, Gian Franco Sinconi 6, Raúl Pelorosso 5, Agustín Vergara, Joan Gutierrez 20 (FI) Pedro Pérez Di Salvo 4, Juan Bofelli 12, Matías Carneglia 10, Isidro Almendolara, Juan Ibarra, Tomás Oliva, Joan López.

Entrenador: Fabián Renda

CENTRAL ENTRERRIANO

Lautaro Pividori 10, Cristian Zenclussen 1, Aquiles Montani 17, Johu Castillo 17, Mario Ghersetti 10 (FI), Cristian Pérez 6, Marcos Panozzo 6, Juan Siboldi 8, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Augusto Portela,.

Entrenador: Martín Pascal.

Estadio: Victor Nethol

Jueces: Fernando Sampietro y Florencia Benzer

Progresión: 16 – 23, 37 – 49, 51 – 66, 86 – 75.