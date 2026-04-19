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Deportes BOXEO AMATEUR

Triunfos de Tiziano Hermosilla y Ayrton Araujo en una nueva velada de box

En una gran velada de boxeo que se desarrolló en el polideportivo norte se desarrolló el Encuentro Interprovincial de Box, el cual tuvo como protagonistas a púgiles de Gualeguaychú, San Luis y Buenos Aires.

19 Abr, 2026, 20:11 PM

Organizado por el Dogo Boxing y fiscalizado por la Comisión Municipal de Box, se desarrollaron 10 peleas amateurs y una exhibición.

En la pelea de fondo, Tiziano Hermosilla, campeón Nacional de los Juegos Evita, derrotó al “Puntano”, Leonel Barrozo, por puntos en fallo unánime, tras tres asaltos intensos, donde los golpes más fuertes fueron del boxeador de nuestra ciudad.

En la de semifondo, Ayrton Araujo (Camioneros), también se impuso por puntos en fallo unánime. Ganó los tres round claramente ante Yamil Barrozo.

La velada dejó los siguientes resultados:

Axel Armoa (Buenos Aires), se impuso por puntos a Tobías Melgar;

Juan Vilchez (San Luis) derrotó por puntos a Gonzalo Weber (Urdinarrain),

Aron Oroz (San Luis) venció por puntos a Alexander Malaver (Unión del Suburbio),

Marcelo Espíndola le ganó por puntos a Alexander Ramírez, ambos de Gualeguaychú.

Paulina Centurión (Sarmiento), venció por puntos a Agustina Velásquez de Concordia.

Catriel Álvarez (Camioneros) venció por puntos a Álan Lucero.

Jesús De La Concepción (Sarmiento), derrotó por puntos a Misael Navarrete (San Luis)

Valentín Romero le ganó por puntos a Juan David Della Giustina (Camioneros).

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