Central cayó en casa y ahora está obligado a ganar al menos uno en La Plata

Central Entrerriano no pudo sostener su localía y cayó por 66 a 73 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el segundo punto de la serie de octavos de final de la Liga Argentina. Johu Castillo fue el máximo anotador del rojinegro con 14 puntos, mientras que en la visita, Ezequiel Paz, con 22, se destacó como la gran figura de la noche.

El arranque favoreció a la visita, que con dos triples tomó la delantera, aunque un exceso de efusividad de Vergara —que derivó en falta técnica— le dio aire a Central. Con un buen pasaje de Aquiles Montani, el local logró pasar al frente 8-6, pero rápidamente el “Lobo” volvió a lastimar desde el perímetro y retomó el control del marcador.

El trámite se tornó intenso y desprolijo, pero Gimnasia mantuvo su efectividad desde los 6,25. Un triple de Juan Bofelli estiró la ventaja a 22-14, obligando a Martín Pascal a frenar el juego. Central reaccionó parcialmente y cerró el primer cuarto abajo 18-24.

En el segundo parcial llegó la mejor versión del rojinegro. Con Nicolás Reynoso activo —hasta su salida por lesión, que encendió alarmas en todo el equipo— y la conducción de Lautaro Pividori, el local logró pasar al frente con un doble de Juan Siboldi. Sin embargo, la visita volvió a castigar desde el perímetro y se fue al descanso arriba 35-33.

El complemento mantuvo la misma tónica: cada intento de reacción de Central encontraba respuesta inmediata en los triples de Ezequiel Paz, determinante para sostener la ventaja visitante. En un contexto de fallos arbitrales discutidos —con Guillermo Grondona en el centro de las críticas— el equipo de Gualeguaychú nunca logró quebrar el desarrollo.

Central luchó hasta el cierre, pero no le alcanzó. Ahora la serie se traslada a La Plata, donde el rojinegro estará obligado a ganar al menos un partido para recuperar la localía y seguir con vida.

La nota negativa de la noche fue la lesión de Nicolás Reynoso. Si bien se esperan estudios médicos, todo indica que podría tratarse de una rotura de ligamentos cruzados, una baja sensible en un momento clave de la temporada.

Dura lesión de Nicolás Reynoso. Foto: Mauricio Ríos

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO

Lautaro Pividori 12, Cristian Zenclussen 8, Aquiles Montani 11, Johu Castillo 14, Nicolás Reynoso 4 (FI), Marcos Panozzo 3, Mario Ghersetti 8, Juan Siboldi 6, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Augusto Portela, Cristian Pérez.

Entrenador: Martín Pascal.

GIMNASIA Y ESGRIMA

Ezequiel Paz 22, Gian Franco Sinconi 10, Raúl Pelorosso 12, Agustín Vergara 11, Joan Gutierrez 1 (FI) Pedro Pérez Di Salvo, Juan Bofelli 15, Matías Carneglia 2, Isidro Almendolara, Juan Ibarra, Tomás Oliva, Joan López.

Entrenador: Fabián Renda

Estadio: José María Bértora

Jueces: Silvio Guzmán y Guillermo Grondona

Progresión: 18 – 24, 33 – 35, 52 – 56, 66 – 73.