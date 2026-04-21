Acosta vuelve al ruedo y toma las riendas de Deportivo Urdinarrain

El fútbol siempre da segundas oportunidades y Norberto Raúl Acosta decidió aprovechar la suya. Luego de un prolongado alejamiento de la actividad, el “Beto” fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Deportivo Urdinarrain, iniciando una nueva etapa en su carrera.

La llegada de Acosta se da tras la sorpresiva salida de Gonzalo Perrón, quien dejó el cargo después de apenas 41 días al frente del equipo azul, incluso luego de haber conseguido una victoria el último domingo por 3 a 2. El ahora ex entrenador ya le había comunicado la decisión a los dirigentes azules y los mismos apostaron por la experiencia de un entrenador con historia en la región.

Para Acosta no será una experiencia desconocida. Ya tuvo un paso por el Deportivo en el Torneo Clausura 2022, donde logró llevar al equipo hasta la final, dejando una imagen positiva pese a no haber podido quedarse con el título.

Sin embargo, su etapa más recordada como entrenador fue en Juventud Unida, donde vivió años dorados. Allí consiguió hitos importantes como los ascensos dal Federal B al Federal A, y especialmente el inolvidable salto a la Primera Nacional. Aquella consagración quedó marcada en la memoria de todos, en una noche histórica en Concepción del Uruguay, cuando su equipo venció 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima aquel 2 de noviembre de 2014.

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