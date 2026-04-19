Defensores del Oeste se quedó con el clásico y festejó su primera victoria en el torneo

Defensores del Oeste escribió una página especial al imponerse por 2 a 1 sobre Sarmiento en una nueva edición del clásico, logrando además su primera victoria en el torneo. En un estadio municipal colmado, el conjunto del barrio 338 dejó atrás cinco derrotas consecutivas ante su rival y celebró con su gente un triunfo muy esperado.

El inicio fue ideal para el “tractor celeste”, que golpeó rápido y con contundencia. Apenas a los 2 minutos, Nahuel Imas abrió el marcador casi desde el vestuario, y a los 11 amplió la ventaja Luis Kreick, dejando a Sarmiento sorprendido y obligado a reaccionar.

Con el correr de los minutos, la “tromba” logró acomodarse en el juego y comenzó a generar peligro, encontrando el descuento en el segundo tiempo a los 17 a través de Renzo Izaurralde. Ese gol le dio impulso al equipo dirigido por Guillermo Salas, que tomó el control de la pelota y fue en busca del empate.

Sarmiento tuvo la gran chance de igualarlo desde el punto penal, pero allí apareció la figura de Valentín Lapido, que se convirtió en héroe al contener el remate de Marcelo Melgar y sostener la ventaja para Defensores.

El pitazo final desató el festejo del “tractor celeste”, que no solo se quedó con el clásico, sino que también logró sacarse una pesada mochila y regalarle a su gente una victoria inolvidable.

En otro adelanto de la tercera fecha, Central Larroque goleó a Camioneros por 4 a 0 con los goles de Ramiro Reverdito, Lautaro Viale, Ignacio Valdez y Claudio Escalante.

Esta tarde completan,

14:15 hs

Deportivo Urdinarrain vs Pueblo Nuevo,

Juventud Unida vs Juventud Urdinarrain,

14:30

Unión del Suburbio vs La Vencedora,

14:45 hs

Independiente vs Central Entrerriano

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