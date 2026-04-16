Central vuelve a escena con el inicio de los playoffs recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata

Central enfrenta a Gimnasia en el juego uno de play offs Crédito: Mauricio Ríos

Central Entrerriano regresa a la competencia esta noche cuando reciba desde las 21:30 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio José María Bértora, en el inicio de los octavos de final de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro marcará el comienzo de una serie al mejor de cinco juegos y contará con transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

El conjunto dirigido por Martín Pascal llega con un prolongado descanso, ya que no juega desde el 27 de marzo, cuando superó con claridad a Ciclista Juninense por 95 a 79. Casi tres semanas de inactividad que sirvieron para recuperar energías y poner a punto a varios jugadores que arrastraban molestias físicas, entre ellos Lautaro Pividori, afectado en su hombro.

En contrapartida, el elenco platense llega con ritmo de competencia, pero también con un importante desgaste. Viene de disputar una exigente serie ante Racing, que se definió recién en el quinto juego el pasado lunes, en un duelo intenso y cambiante. Apenas 72 horas después, deberá presentarse en Gualeguaychú para abrir la serie.

Durante la fase regular, Central se impuso en los dos enfrentamientos ante el “Lobo”. En el Bértora fue 71-65 en un partido que recién pudo destrabar en el último cuarto, luego de que Gimnasia dominara gran parte del trámite. En La Plata, en tanto, volvió a ganar en un cierre ajustado, nuevamente por una diferencia mínima. En ambos encuentros, Aquiles Montani fue la gran figura del rojinegro.

El conjunto visitante cuenta con nombres de jerarquía como Pelorosso, Boffelli y Sinconi, jugadores capaces de inclinar la balanza si logran imponer su juego. Sin embargo, Central confía en su estructura y en hacerse fuerte como local para tomar ventaja en la serie.

El segundo punto se disputará también en Gualeguaychú, el próximo sábado, antes de que la serie se traslade a La Plata. Con la ilusión intacta, el rojinegro buscará arrancar los playoffs con el pie derecho ante su gente.

Ayer comenzaron los play offs en donde Lanús se impuso a Quilmes de Mar del Plata por 86 a 72. Este jueves además de Central y Gimnasia, estarán jugando desde las 21:00 hs Provincial de Rosario ante Deportivo Viedma y en Colón, La Unión recibe a Pico FC.