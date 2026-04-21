Central buscará reaccionar en La Plata en un duelo clave de playoff

Central Entrerriano afrontará este martes un desafío determinante cuando visite a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el tercer punto de la serie de octavos de final de la Liga Argentina. El encuentro se disputará desde las 20:30 en el Estadio Víctor Nethol y contará con transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

El conjunto rojinegro llega a este compromiso tras dos partidos muy exigentes en Gualeguaychú, con una serie que quedó igualada pero con sensaciones adversas luego de la última derrota. A ese golpe se sumó una baja sensible: Nicolás Reynoso sufrió la rotura de ligamentos cruzados y quedó descartado para lo que resta del torneo, un factor que impacta tanto en lo deportivo como en lo anímico.

Sin posibilidad de incorporar reemplazos en esta instancia de playoff, según confirmó este lunes en La Barra Deportiva el dirigente rojinegro Leandro Rivas, el equipo deberá reconfigurarse con las piezas disponibles. En ese contexto, aparece una noticia alentadora: Cristian Pérez podría volver a sumar minutos tras perderse el segundo juego por un esguince de tobillo.

Central sabe que está ante un punto de inflexión. Para mantener vivas sus aspiraciones, deberá robar al menos uno de los dos partidos en La Plata, recuperar la localía y forzar un quinto y decisivo juego. La delegación partió en horas de la mañana hacia la capital bonaerense, donde permanecerá concentrada a la espera también del cuarto encuentro.

Con la serie abierta y mucho en juego, el rojinegro intentará sobreponerse a la adversidad y dar un golpe en condición de visitante.

Esta noche también estarán jugando el tercer juego entre Pico FC vs La Unión de Colón en donde los dirigidos por Martín Guastavino buscarán cerrar la serie para meterse en cuartos de final.

En la misma situación se encuentra Provincial de Rosario que ganó los dos partidos en su estadio con Deportivo Viedma y quedó a un partido de octavos de final.

Ayer Lanús se convirtió en el primer clasificado a cuartos al vencer en Mar del Plata a Quilmes por 72 a 61 y cerrar la serie 3 a 0.

Por la conferencia norte, Santa Paula le ganó a Sportivo Suardi por 79 a 69 y el próximo miércoles en Gálvez puede cerrar la serie.

En Resistencia, Villa San Martín dejó a Amancay al borde de la eliminación, le ganó 75 a 74 y dejó la serie 2 a 1 a favor de los chaqueños.

En Mercedes, Comunicaciones descontó en la serie, le ganó a Barrio Parque por 79 a 62 y quedó 1 a 2.

Esta noche estarán jugando Salta Basquet y San Isidro, en donde los salteños en su estadio buscarán llevar el juego a un cuarto partido.