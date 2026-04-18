Central busca dar otro paso ante Gimnasia en el Bértora

Luego del vibrante primer punto de la serie, Central Entrerriano volverá a verse las caras con Gimnasia y Esgrima de La Plata este sábado desde las 21:30 en el estadio José María Bértora, en el segundo juego de los octavos de final de la Liga Argentina.

El equipo de calle España llega con la ventaja de haber ganado el primer partido por 90 a 84 en un duelo cambiante y cargado de tensión. Central supo dominar ampliamente durante buena parte del encuentro, llegando a sacar una diferencia de 27 puntos (55-28 al inicio del tercer cuarto), pero la reacción del conjunto platense lo llevó a igualar en 76 y forzar un suplementario, donde finalmente el rojinegro logró imponerse.

Para este segundo compromiso, una de las principales preocupaciones pasa por la situación física de Cristian Pérez. El correntino sufrió un esguince tras pisar mal luego de convertir un triple en el juego inicial y, a la espera de los estudios realizados, todo indica que será muy difícil que pueda estar disponible esta noche.

Central sabe que este partido puede ser clave para encaminar la serie, ya que luego la llave se trasladará a La Plata. Por eso, el objetivo será repetir los momentos de alto nivel mostrados en el arranque del primer juego, pero sosteniendo la intensidad durante los 40 minutos para evitar otra remontada del Lobo.

Con su gente acompañando en el Bértora, el rojinegro intentará hacerse fuerte en casa y quedar a un paso de los cuartos de final.