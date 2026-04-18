 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central busca dar otro paso ante Gimnasia en el Bértora

El rojinegro recibe al Lobo platense desde las 21:30 por el segundo juego de los octavos de final de la Liga Argentina. Transmite Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

18 Abr, 2026, 01:33 AM
Crédito: Mauricio Ríos

Luego del vibrante primer punto de la serie, Central Entrerriano volverá a verse las caras con Gimnasia y Esgrima de La Plata este sábado desde las 21:30 en el estadio José María Bértora, en el segundo juego de los octavos de final de la Liga Argentina.

El equipo de calle España llega con la ventaja de haber ganado el primer partido por 90 a 84 en un duelo cambiante y cargado de tensión. Central supo dominar ampliamente durante buena parte del encuentro, llegando a sacar una diferencia de 27 puntos (55-28 al inicio del tercer cuarto), pero la reacción del conjunto platense lo llevó a igualar en 76 y forzar un suplementario, donde finalmente el rojinegro logró imponerse.

Para este segundo compromiso, una de las principales preocupaciones pasa por la situación física de Cristian Pérez. El correntino sufrió un esguince tras pisar mal luego de convertir un triple en el juego inicial y, a la espera de los estudios realizados, todo indica que será muy difícil que pueda estar disponible esta noche.

Central sabe que este partido puede ser clave para encaminar la serie, ya que luego la llave se trasladará a La Plata. Por eso, el objetivo será repetir los momentos de alto nivel mostrados en el arranque del primer juego, pero sosteniendo la intensidad durante los 40 minutos para evitar otra remontada del Lobo.

Con su gente acompañando en el Bértora, el rojinegro intentará hacerse fuerte en casa y quedar a un paso de los cuartos de final.

Temas

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso