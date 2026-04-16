San Lorenzo recibe a Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el venezolano Yender Herrera, mientras que en el VAR estará el colombiano Leonard Mosquera.

San Lorenzo llega a este encuentro luego del flojo debut de la semana pasada, en el que igualó 1-1 frente a Recoleta de Paraguay.

Sin embargo, al “Ciclón” se le presenta una muy buena oportunidad luego del empate de este martes entre Santos y Recoleta, ya que en caso de conseguir la victoria escalará hasta la primera posición del Grupo D.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez arrastran un interesante invicto, ya que desde que no perdieron en ninguno de los cinco partidos que disputaron con su nuevo director técnico.

Del otro lado estará Deportivo Cuenca, que en la primera fecha consiguió un muy buen triunfo como local ante el Santos de Brasil por 1-0, gracias al gol en contra del arquero brasilero Gabriel Brazao.

Posibles formaciones:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Yender Herrera (Ven)

VAR: Leonard Mosquera (Col)

Hora: 21:30. TV: DSports

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathías de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández o Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Mateo Maccari; Lucas Mancinelli, Edison Vega, David González, Melvin Díaz; Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Célico.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas COPA SUDAMERICANA