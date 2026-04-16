 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes COPA SUDAMERICANA

San Lorenzo recibe a Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana

San Lorenzo recibirá este jueves a Deportivo Cuenca de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, con la posibilidad de terminar escalar a la primera posición.

16 Abr, 2026, 00:39 AM

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el venezolano Yender Herrera, mientras que en el VAR estará el colombiano Leonard Mosquera.

San Lorenzo llega a este encuentro luego del flojo debut de la semana pasada, en el que igualó 1-1 frente a Recoleta de Paraguay.

Sin embargo, al “Ciclón” se le presenta una muy buena oportunidad luego del empate de este martes entre Santos y Recoleta, ya que en caso de conseguir la victoria escalará hasta la primera posición del Grupo D.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez arrastran un interesante invicto, ya que desde que no perdieron en ninguno de los cinco partidos que disputaron con su nuevo director técnico.

Del otro lado estará Deportivo Cuenca, que en la primera fecha consiguió un muy buen triunfo como local ante el Santos de Brasil por 1-0, gracias al gol en contra del arquero brasilero Gabriel Brazao.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Yender Herrera (Ven)

VAR: Leonard Mosquera (Col)

Hora: 21:30. TV: DSports

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathías de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández o Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Mateo Maccari; Lucas Mancinelli, Edison Vega, David González, Melvin Díaz; Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Célico.

 

Fuente: Noticias Argentinas

Temas

COPA SUDAMERICANA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso