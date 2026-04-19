Juventud Unida no afloja y sigue con puntaje ideal

Juventud Unida ratificó su gran presente en el Torneo Apertura Eduardo Barbosa al superar a Juventud de Urdinarrain y sostener su andar ideal en el certamen. El conjunto dirigido por Daniel Waldner acumula tres jugados y tres ganados, con cinco goles a favor y ninguno en contra, cifras que lo posicionan como uno de los grandes candidatos al título.

En esta oportunidad, la figura fue Agustín Solís, autor de los dos tantos que le dieron los tres puntos al equipo decano en un duelo que lo mantiene en lo más alto con puntaje perfecto.

El escolta es Central Larroque, que el sábado goleó 4 a 0 a Camioneros en el estadio Raúl Impini.

En Villa María, en una jornada cargada de emoción por el homenaje a los campeones del Regionalito 1996. Unión del Suburbio, superó con claridad a La Vencedora por 4 a 0.

En otro de los encuentros destacados, Deportivo Urdinarrain, en la despedida de su entrenador Gonzalo Perrón, se impuso 3 a 2 ante Pueblo Nuevo en un partido vibrante. Para el conjunto ganador anotaron por duplicado Franco Lonardi y también convirtió Facundo Martínez, mientras que para el “Sabalero” marcaron Rubén Piaggio y Lucas Galli.

El clásico también dejó tela para cortar: Defensores del Oeste logró sus primeros tres puntos al vencer 2 a 1 a Sarmiento en el estadio municipal. Además, Independiente sumó su primera victoria al derrotar 1 a 0 a Central Entrerriano con gol de Caín Comparada.

En la divisional B, Sporting y Atlético Sur empataron 1 a 1, mientras que Sportivo Larroque se quedó con el triunfo por 1 a 0 ante Deportivo Gurises gracias al tanto de Mario Dalmón, resultados que los mantienen como líderes.

Por su parte, Sud América venció 2 a 1 a Defensores del Sur y se ubicó como escolta junto a su rival de turno, mientras que en Villa Paranacito, Isleños Independiente y Cerro Porteño igualaron sin goles en el único encuentro que terminó 0 a 0.

Todos los resultados:

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Segunda fecha:

Jugaron el sábado

Central Larroque 4 (Ramiro Reverdito, Lautaro Viale, Ignacio Valdez, Claudio Escalante) vs Camioneros 0

Sarmiento 1 (Renzo Izaurralde) - Defensores del Oeste 2 (Nahuel Imas, Luis Kreick)

Jugaron el domingo:

Deportivo Urdinarrain 3 (Franco Lonardi x2 - Facundo Martínez) vs Pueblo Nuevo 2 (Rubén Piaggio - Lucas Galli)

Juventud Unida 2 (Agustín Solís x 2) vs Juventud Urdinarrain 0

Unión del Suburbio 4 (Francisco Tofolón, Gastón Tarragona, Lucas Crisnejo, Jonathan Roldán) vs La Vencedora 0

Independiente 1 (Cain Comparada) vs Central Entrerriano 0

Posiciones:

Juventud Unida 9

Central Larroque 7

Unión del Suburbio 6

Deportivo Urdinarrain 6

Juventud Urdinarrain 4

Pueblo Nuevo 4

La Vencedora 4

Defensores del Oeste 3

Independiente 3

Central Entrerriano 2

Sarmiento 2

Camioneros 0

Próxima fecha: Cuarta

La Vencedora – Juventud Unida

Unión del Suburbio – Deportivo Urdinarrain

Juventud Urdinarrain – Central Larroque

Defensores del Oeste – Independiente

Central Entrerriano – Pueblo Nuevo

Camioneros – Sarmiento

Primera división B

Jugaron el sábado

Black River 3 (Gastón Peralta, Lautaro Puebla x 2) vs Juvenil del Norte 0

Jugaron el domingo

Sporting 1 (Pablo González) vs Atlético Sur 1 (Marcos Garro)

Isleños Independientes 0 vs Cerro Porteño 0

Sud América 2 (Nicolás Benítez, Iván Ojeda) vs Defensores del Sur 1 (Rafael Ríos)

Deportivo Gurises 0 vs Sportivo Larroque 1 (Mario Dalmón)

Posiciones:

Sporting 7

Sportivo Larroque 7

Defensores del Sur 6

Sud América 6

Atlético Sur 5

Black River 4

Isleños Independientes 2

Juvenil del Norte 1

Deportivo Gurises 1

Cerro Porteño 1

Próxima fecha: Cuarta

Isleños Independientes vs Sporting

Cerro Porteño vs Sud América

Defensores del Sur vs Deportivo Gurises

Sportivo Larroque vs Black River

Juvenil del Norte vs Atlético Sur

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