Central inicia su gira bonaerense en Mar del Plata

Central Entrerriano pondrá primera en su gira bonaerense este domingo cuando visite en la “Ciudad Feliz” a Unión de Mar del Plata, en un duelo clave para sus aspiraciones en la recta final de la fase regular. El encuentro se disputará desde las 20:30 en el estadio Polideportivo Islas Malvinas.

El conjunto rojinegro llega tonificado luego de la enorme victoria en el clásico frente a La Unión de Colón por 99 a 72, un triunfo que reafirmó su gran presente y lo mantiene como uno de los protagonistas de la zona. Con un récord de 18 triunfos y 6 derrotas, Central está a un juego de Provincial y, en caso de ganar esta noche, alcanzará la línea del elenco rosarino, aunque la diferencia en los enfrentamientos entre sí mantiene al conjunto santafesino en la cima.

En el cruce de la primera rueda fue victoria de Central por un contundente 104 a 84, mostrando autoridad y solidez colectiva. Ahora buscará repetir aquella actuación para seguir presionando al puntero y consolidarse en los puestos de privilegio.

Por su parte, Unión de Mar del Plata arriba con aire renovado tras vencer como local a Tomás de Rocamora por 83 a 63, resultado que le permitió asegurar la permanencia con anticipación. Si bien ha tenido altibajos a lo largo del certamen y presenta un registro de 10 victorias y 16 caídas, el conjunto marplatense juega sin la presión del descenso y buscará hacerse fuerte en casa.

Central sabe que cada partido es determinante en la pelea por el primer lugar. La gira comienza en un escenario exigente y ante un rival que ya cumplió su objetivo, pero que intentará cerrar la temporada de la mejor manera ante su gente. El rojinegro quiere seguir de racha y dar otro paso firme en su ilusión grande.