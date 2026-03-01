 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central inicia su gira bonaerense en Mar del Plata

El rojinegro visita a Unión de Mar del Plata en el Islas Malvinas desde las 20:30. Llega entonado tras la goleada en el clásico y va por otro paso firme para seguir de cerca al líder Provincial.

1 Mar, 2026, 03:52 AM

Central Entrerriano pondrá primera en su gira bonaerense este domingo cuando visite en la “Ciudad Feliz” a Unión de Mar del Plata, en un duelo clave para sus aspiraciones en la recta final de la fase regular. El encuentro se disputará desde las 20:30 en el estadio Polideportivo Islas Malvinas.

El conjunto rojinegro llega tonificado luego de la enorme victoria en el clásico frente a La Unión de Colón por 99 a 72, un triunfo que reafirmó su gran presente y lo mantiene como uno de los protagonistas de la zona. Con un récord de 18 triunfos y 6 derrotas, Central está a un juego de Provincial y, en caso de ganar esta noche, alcanzará la línea del elenco rosarino, aunque la diferencia en los enfrentamientos entre sí mantiene al conjunto santafesino en la cima.

En el cruce de la primera rueda fue victoria de Central por un contundente 104 a 84, mostrando autoridad y solidez colectiva. Ahora buscará repetir aquella actuación para seguir presionando al puntero y consolidarse en los puestos de privilegio.

Por su parte, Unión de Mar del Plata arriba con aire renovado tras vencer como local a Tomás de Rocamora por 83 a 63, resultado que le permitió asegurar la permanencia con anticipación. Si bien ha tenido altibajos a lo largo del certamen y presenta un registro de 10 victorias y 16 caídas, el conjunto marplatense juega sin la presión del descenso y buscará hacerse fuerte en casa.

Central sabe que cada partido es determinante en la pelea por el primer lugar. La gira comienza en un escenario exigente y ante un rival que ya cumplió su objetivo, pero que intentará cerrar la temporada de la mejor manera ante su gente. El rojinegro quiere seguir de racha y dar otro paso firme en su ilusión grande.

Temas

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso