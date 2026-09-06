Racing derrotó con autoridad a Parque Sur 105 a 78

Racing volvió a demostrar que está en plena levantada. En una gran actuación colectiva, la Academia derrotó con contundencia a Parque Sur por 105 a 78 en el Antonio Giusto, sumó su tercera victoria consecutiva y se metió de lleno en la pelea por los primeros lugares de la Liga Provincial. Jorge Schaaf, con 19 puntos, y Gian Franco Nicotra, con 18, fueron los máximos anotadores del equipo de Cristian Delgui.

La academia tuvo un arranque arrollador. Con ataques rápidos y una defensa intensa, Racing se puso rápidamente 7-0. Jonathan Torp cortó la sequía de Parque Sur, pero Tomás Leuze volvió a convertir para que Iván Paollazzi, entrenador visitante, solicitara el primer tiempo muerto de la noche.

La Academia mantuvo el control y, con un triple de Luca Santino, alcanzó la máxima de diez puntos hasta ese momento: 14-4. Parque reaccionó con un parcial de 5-1 y logró ponerse a tres, 17-14, aprovechando algunas imprecisiones de Racing. Delgui pidió minuto con dos minutos por jugar y su equipo terminó el primer cuarto arriba 19-16.

El segundo período fue decisivo. Parque Sur comenzó mejor y con un parcial de 6-0 pasó al frente por primera vez, 22-19. Sin embargo, Racing respondió de manera contundente con un parcial de 12-0 que le permitió recuperar el dominio del partido.

A partir de allí, la Academia comenzó a encontrar espacios y a castigar desde distintas posiciones. Nicotra y Schaaf tomaron protagonismo y Racing fue ampliando la diferencia hasta sacar 17 puntos, 48-31, a poco más de dos minutos para el descanso.

El cierre del segundo cuarto fue todo de Racing, que jugó con gran intensidad y aprovechó la desconcentración de su rival. Al descanso largo, los dirigidos por Delgui se fueron ganando 55 a 33.

El comienzo del tercer cuarto fue impreciso para ambos equipos. Recién después de dos minutos apareció la primera conversión, de la mano de Juan José Giaveno. Racing continuó manejando el trámite y llegó a sacar 26 puntos de diferencia, 60-34.

Parque Sur intentó reaccionar y, aprovechando algunos errores en la salida de Racing, consiguió acercarse 60-40. Delgui volvió a pedir tiempo muerto para ordenar a sus dirigidos.

La respuesta de Racing fue inmediata. La Academia volvió a tomar el control, mantuvo una defensa firme y recuperó la diferencia. En un cierre de cuarto espectacular, Luca Santino clavó un triple sobre la chicharra para dejar el marcador 81-55.

El último período comenzó con una situación similar al tercero, con Racing atravesando los primeros dos minutos sin convertir. Santino rompió la sequía con un triple y, a partir de allí, la Academia reguló el partido, manejando con inteligencia la amplia ventaja conseguida.

Los últimos minutos sirvieron además para que los juveniles de Racing sumaran minutos en cancha, mientras el equipo de Delgui encaminaba una victoria contundente.

Finalmente fue 105-78 para Racing, que volvió a mostrar una versión sólida, intensa y efectiva ante un Parque Sur que llegaba en alza.

Con esta victoria, la Academia consiguió su tercer triunfo consecutivo y se posiciona cada vez mejor en la lucha por los primeros puestos.

Ahora tendrá un fin de semana exigente con doble fecha: el viernes visitará a Atlético Tala, mientras que el domingo volverá al Antonio Giusto para recibir a BH de Gualeguay.

Ficha técnica:

Racing

Juan José Giaveno 12, Santino Luca 16, Jorge Schaaf 19, Gian Franco Nicotra 18, Tomas Leuze 9 (FI) Martínez Agustín 8, Matías Brasesco 7, Mateo Leissa 16, Gonzalo Delasoie, Román García, Lorenzo Isola, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

Parque Sur

Juan Cruz Lerosse 14, Alejo Challio 15, Santiago Capelli 14, Jonathan Torp 15, Franco Ferreyra 7 (FI) Bautista Vantesone 4, Renato Lopes 2, Sebastián Taffarel 3, Francisco Diorio, Ramiro Mosqueda, Ignacio Elal 3, Franco Daleve

DT: Iván Paollazzi

Cancha: Antonio Giusto

Árbitros: Cristian Cáceres y Noelí Sartori

Progresión: 19 – 16, 55 – 33, 81 – 55, 105 – 78.

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