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Joana Navarrete ganó la media maratón de Piriápolis

La ciudad de Piriápolis fue escenario de una destacada competencia atlética con la realización de la media maratón, que convocó a corredores de gran nivel en la exigente distancia de 21.300 kilómetros.

13 Abr, 2026, 11:35 AM

En una jornada marcada por el buen clima y el acompañamiento del público, los atletas ofrecieron un espectáculo deportivo de primer nivel.

 

En la categoría masculina, el triunfo quedó en manos de Martín Cuestas, quien completó el recorrido en un sólido tiempo de 1 hora, 5 minutos y 56 segundos. El segundo lugar fue para Alexis Castro, con 1:07:41, mientras que Lautaro Iraola completó el podio con un registro de 1:07:48, en una definición muy ajustada.

 

Por el lado femenino, la gran protagonista fue Joana Navarrete, quien se quedó con la victoria tras una actuación brillante y contundente, cruzando la meta en 1 hora, 21 minutos y 46 segundos. Con una zancada firme y un ritmo sostenido de principio a fin, Navarrete no solo dominó la prueba, sino que dejó en claro su excelente momento deportivo, consolidándose como una de las figuras destacadas de la jornada.

 

El segundo puesto fue para Martina Viana, con un tiempo de 1:25:24, seguida por Lucía Santicci, quien completó el podio con 1:28:22.

 

La competencia dejó en evidencia el alto nivel de los participantes y reafirmó a la Media Maratón de Piriápolis como una de las citas más importantes del calendario regional. Sin dudas, una jornada para el recuerdo, con actuaciones que invitan a ilusionarse con lo que viene.

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