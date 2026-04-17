Montani brilló y Central se quedó con el primer punto de los octavos de final

Central Entrerriano arrancó con el pie derecho su camino en los playoffs de la Liga Argentina de Básquet al vencer por 90 a 84 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en un intenso y cambiante primer juego de la serie de octavos de final disputado en el José María Bértora.

El equipo dirigido por Martín Pascal tuvo un inicio demoledor, con Johu Castillo como estandarte. El ecuatoriano encendió al público con dos volcadas y lideró un arranque 8-2 que marcó el tono del primer cuarto. Si bien la visita reaccionó con dos triples para igualar el marcador, Central volvió a imponer condiciones con Castillo (10 puntos en el parcial) y el aporte perimetral de Aquiles Montani. El cierre fue de película: Cristian Zenclussen clavó un triple desde su propio campo para sellar el 28-15.

Zenclussen metió un triple desde su campo en el primer cuarto. Foto: Mauricio Ríos

En el segundo cuarto, Gimnasia intentó meterse en juego con un parcial de 7-0, pero el rojinegro respondió rápidamente con la experiencia de Mario Ghersetti y el empuje de Castillo. Sin embargo, el local sufrió dos bajas sensibles en pocos minutos: Cristian Pérez debió salir por una lesión en el tobillo tras convertir un triple, mientras que Castillo fue descalificado luego de recibir una doble falta técnica tras un cruce con Gian Franco Simoni y luego al convertir un doble se lo festejó al jugador platense y Romina Morales que le marcó al Ecuatoriano su segunda falta técnica que lo sacó de partido cuando se terminaba la primera mitad de partido.

A pesar de esas ausencias, Central logró sostener la ventaja y se fue al descanso largo arriba 50-28, mostrando solidez colectiva.

En el tercer cuarto, el local alcanzó la máxima de 27 puntos (55-28), pero a partir de allí comenzó a perder claridad en ataque. Gimnasia aprovechó la situación y, con el protagonismo de Agustín Vergara, Raúl Pelorosso y Pedro Pérez Di Salvo, fue recortando la diferencia hasta cerrar el período 64-56.

El último cuarto fue totalmente favorable a la visita, que impuso condiciones y logró igualar el marcador en 74 a falta de 53 segundos. En un cierre dramático, Montani volvió a adelantar a Central, pero Simoni empató en 76 y llevó el juego a tiempo suplementario.

En el alargue, Zenclussen abrió el marcador, aunque rápidamente Pérez Di Salvo puso por primera vez arriba a Gimnasia con un triple. Pero en el momento decisivo apareció la figura de la noche: Aquiles Montani anotó cinco puntos consecutivos para encaminar la victoria. Nicolás Reynoso aportó en el cierre y Marcos Panozzo sentenció el resultado desde la línea para el 90-84 definitivo.

Central se quedó con un triunfo clave en un partido muy exigente y tomó ventaja en la serie, que continuará el próximo sábado a las 21:30 nuevamente en el Bértora, en el segundo punto de una llave pactada al mejor de cinco juegos.

Foto: Mauricio Rïos

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 90

Lautaro Pividori 5 X, Cristian Pérez 3, Aquiles Montani 30, Johu Castillo 12 E, Nicolás Reynoso 13(FI), Marcos Panozzo 10, Mario Ghersetti 9, Cristian Zenclussen 8, Juan Siboldi, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Augusto Portela.

Entrenador: Martín Pascal.

GIMNASIA Y ESGRIMA 84

Ezequiel Paz 8, Gian Franco Sinconi 10, Raúl Pelorosso 14, Agustín Vergara 18, Joan Gutierrez 8 (FI) Pedro Pérez Di Salvo 14 X, Juan Bofelli 5, Matías Carneglia, Isidro Almendolara, Juan Ibarra 7, Tomás Oliva, Joan López.

Entrenador: Fabián Renda

Estadio: José María Bértora

Jueces: Guillermo Di Lernia y Romina Morales Ibarra.

Progresión: 28 – 15, 50 – 28, 64 – 56, 76 – 76, 90 - 84