Racing cayó con Botafogo y se complicó en la Copa Sudamericana

Los goles de la “Academia” fueron convertidos por el volante Santiago Sosa, a los cuatro minutos del primer tiempo, y el delantero Adrián Martínez, en 21 del segundo, mientras que para la visita convirtieron los delanteros Arthur Cabral y Júnior Santos, a los 23 y 41 minutos de la primera etapa, y el volante Danilo en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo.

La derrota dejó al equipo de Gustavo Costas en el tercer lugar de la zona E con tres puntos, mientras que Botafogo es líder con cuatro unidades.

En la próxima fecha, el equipo argentino visitará a Caracas de Venezuela, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el conjunto brasileño será local de Independiente Petrolero de Bolivia, el martes 28 al mismo horario.

Racing abrió el marcador en su primera llegada, a los cuatro minutos del primer tiempo, con un tiro libre desde el costado izquierdo que cayó al área y, ante el error en la salida del arquero Neto, permitió que el volante Santiago Sosa cabecee y convierta ante el arco libre.

La visita tuvo su primera llegada cuando iban nueve minutos, con una recuperación alta y remate lejano del delantero Júnior Santos, que se fue cerca del poste derecho del arquero Facundo Cambeses.

Solo un minuto después, el delantero Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un error defensivo del equipo rival, eludió a Neto y definió ante el arco libre, aunque el defensor Nahuel Ferraresi pudo despejar sobre la línea al córner.

De ese tiro de esquina llegó una nueva situación de peligro para Racing, con un nuevo centro al segundo poste que fue cabeceado por el central Nazareno Colombo, que Neto pudo detener de gran manera sobre su poste derecho.

En 23 minutos, el delantero Arthur Cabral aprovechó una pelota suelta cerca del borde del área, encaró a Cambeses por el costado derecho y definió por debajo del achique del guardameta, con un tiro cruzado que empató el partido.

Tres minutos más tarde, el extremo Matheus Martins recibió un centro atrás por el costado izquierdo del área, controló y sacó un disparo de derecha, que salió a las manos del arquero rival.

El conjunto brasileño remontó a los 40 minutos mediante un gran pase largo que habilitó al delantero Júnior Santos, quien avanzó desde campo propio, llegó hasta el área y definió cruzado, ante el achique de un Cambeses que no tuvo reacción para ampliar el cuerpo en el momento justo.

Ya en el segundo tiempo, a los seis minutos y luego de una combinación entre “Maravilla” y el volante Baltasar Rodríguez dentro del área, el atacante remató con un frentazo desde el área chica, aunque Neto reaccionó a tiempo y desvió por encima de su propio arco.

El local volvió a igualar cuando iban 19 minutos, mediante un pase largo para el desborde por derecha del carrilero Ezequiel Cannavo, cuyo centro atrás fue empujado al gol por “Maravilla” Martínez.

La primera llegada de Botafogo en el segundo tiempo fue a los 31 minutos, con un tiro libre del defensor Alex Telles sobre el borde del área que se desvió en la barrera y pasó muy cerca del ángulo derecho del arquero argentino.

En el tercer minuto de descuento, un ataque por izquierda permitió el desborde por izquierda del delantero Kadir Barría, cuyo centro atrás llegó al segundo palo para la llegada del volante Danilo, que empujó la pelota al gol.

Síntesis:

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles; Allan, Cristian Medina; Júnior Santos, Edenilson, Matheus Martins; Arthur Cabral. DT: Franclim Carvalho.

Goles en el primer tiempo: 4m. Santiago Sosa (R); 23m. Arthur Cabral (B), 40m. Júnior Santos (B).

Goles en el segundo tiempo: 19m. Adrián Martínez (R); 48m. Danilo (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Adrián Fernández por Gonzalo Sosa (R); 12m. Danilo por Edenilson (B) y Lucas Villalba por Júnior Santos (B); 17m. Santiago Solari por Tomás Conechny (R) y Duván Vergara por Gastón Martirena (R); 35m. Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (R); Jordan Barrera por Alex Telles (B) y Caio Roque por Matheus Martins (B), 47m. Kadir Barría por Arthur Cabral (B).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas COPA SUDAMERICANA