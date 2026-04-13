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Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Gimnasia de La Plata será el rival de Central Entrerriano en octavos

El conjunto platense venció a Racing de Avellaneda 77 a 72 en el quinto juego y cerró la serie 3 a 2. El “Rojinegro” comenzará la serie el jueves a las 21:30 en el José María Bértora.

13 Abr, 2026, 23:28 PM
El lobo platense será rival del rojinegro
El lobo platense será rival del rojinegro Crédito: Damián Cáceres

Quedó confirmado el rival de Central Entrerriano para los octavos de final de la Liga Argentina: será Gimnasia y Esgrima de La Plata, que este lunes se impuso por 77 a 72 ante Racing de Avellaneda en el quinto y decisivo partido de la serie.

El conjunto platense se quedó con una eliminatoria muy pareja, que terminó 3 a 2 a su favor, tras un duelo intenso, cambiante y con final abierto hasta los últimos segundos. Racing tuvo sus chances para cerrarlo, pero cometió errores en el tramo final que resultaron determinantes.

Gimnasia, en cambio, mostró mayor claridad en el cierre y logró inclinar la balanza a su favor con un doble clave de Agustín Vergara en el último segundo, jugada que terminó de sentenciar la historia y desató el festejo del “Lobo”.

De esta manera, el equipo de La Plata avanzó a los octavos de final, donde se medirá con Central Entrerriano. El primer punto de la serie se disputará el próximo jueves a las 21:30 en el estadio José María Bértora de Gualeguaychú.

Además, ya quedaron definidos los otros cruces de la instancia: Provincial de Rosario enfrentará a Deportivo Viedma, La Unión de Colón se medirá con Pico FC, mientras que Lanús jugará ante Quilmes de Mar del Plata. Central, por su parte, ya conoce su desafío: un rival exigente que llega en alza tras una serie muy disputada.

 

OCTAVOS DE FINAL - FECHAS

• Conferencia Norte: 15; 17; 20; 22 y 25 de abril*

• Conferencia Sur: 16; 18; 21; 23 y 26 de abril**

 

Partidos definidos:

Conferencia Norte:

Miércoles 15

21:00 hs

Barrio Parque – Comunicaciones

21:30 hs

Amancay – Villa San Martín

Sportivo Suardi – Santa Paula

Jueves 16

21:30 hs

San Isidro – Salta Básquet

 

Conferencia Sur:

Miércoles 15

Lanús – Quilmes Mar del Plata

Jueves 16

21:00 hs

Provincial – Deportivo Viedma

La Unión – Pico FC

21:30 hs

Central Entrerriano – Gimnasia y Esgrima

Temas

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

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