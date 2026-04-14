Deportes COPA SUDAMERICANA

River recibe a Carabobo de Venezuela en busca de la primera victoria en la copa

River recibirá este miércoles a Carabobo de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el objetivo de reponerse luego del flojo debut que tuvo la semana pasada.

14 Abr, 2026, 23:31 PM

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será peruano Kevin Ortega, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

De cara a este encuentro, Coudet rotaría jugadores ya que el fin de semana será el Superclásico ante Boca. Una de las incógnitas en el 11 inicial pasa por la defensa, debido a que aún no está definido si el acompañante de Lautaro Rivero en la zaga central será Germán Pezzella o Tobías Ramírez. Además, aún pelean por un lugar el mediocampista ecuatoriano Kendry Páez y el delantero Ian Subiabre.

Carabobo, por su parte, tuvo un gran debut en esta Copa Sudamericana, donde le ganó 1-0 como local al Bragantino de Brasil.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Monumental

Árbitro: Kevin Ortega (Per)

VAR: Carlos Orbe (Ecu)

Hora: 21:30. TV: ESPN y Disney+ Premium

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

 

Fuente: Noticias Argentinas

