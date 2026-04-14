River recibe a Carabobo de Venezuela en busca de la primera victoria en la copa

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será peruano Kevin Ortega, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.
De cara a este encuentro, Coudet rotaría jugadores ya que el fin de semana será el Superclásico ante Boca. Una de las incógnitas en el 11 inicial pasa por la defensa, debido a que aún no está definido si el acompañante de Lautaro Rivero en la zaga central será Germán Pezzella o Tobías Ramírez. Además, aún pelean por un lugar el mediocampista ecuatoriano Kendry Páez y el delantero Ian Subiabre.
Carabobo, por su parte, tuvo un gran debut en esta Copa Sudamericana, donde le ganó 1-0 como local al Bragantino de Brasil.
Posibles formaciones:
Estadio: Monumental
Árbitro: Kevin Ortega (Per)
VAR: Carlos Orbe (Ecu)
Hora: 21:30. TV: ESPN y Disney+ Premium
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.
Fuente: Noticias Argentinas