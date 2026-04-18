Independiente va por un triunfo ante Defensa y Justicia que lo deje cerca de los playoffs

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Sebastián Martínez, quien contará con la colaboración desde el VAR de Pablo Echavarría.

Independiente llega a este encuentro con la confianza en alza, ya que luego de una floja seguidilla de resultados adversos pudo reponerse de la mejor manera al ganarle 1-0 a Racing en el “Clásico de Avellaneda”, para después igualar 1-0 frente a Boca en “La Bombonera”, en un encuentro donde tranquilamente pudo haberse quedado con el triunfo.

Estos resultados le permitieron a los dirigidos por Gustavo Quinteros colocarse octavos en la Zona A, por lo que estarían ingresando a los playoffs, aunque no deben confiarse ya que están muy parejos en puntos con otros equipos que se encuentran por debajo suyo como San Lorenzo, Instituto de Córdoba y Platense, que tienen 18, 17 y 16 unidades, respectivamente.

Defensa y Justicia, por su parte, viene de caer en sus últimas dos presentaciones, que fueron frente a Instituto y Talleres de Córdoba, aunque el invicto de 11 encuentros que tuvo al inicio del Torneo Apertura le permite colocarse séptimo y con muy buenas chances de clasificar a los playoffs.

Posibles formaciones:

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Pablo Echavarría

Hora: 19:30. TV: ESPN Premium

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Juan Fedorco, Santiago Arias; Ignacio Malcorra, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez. DT: Gustavo Quinteros.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; David Martínez, Emiliano Amor, Damián Fernández; Darío Cáceres, Aaron Molinas, Santiago Sosa, Lucas Souto; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez y David Barbona. DT: Mariano Soso.

Fuente: Noticias Argentinas

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