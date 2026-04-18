El clásico Sarmiento – Defensores del Oeste abre la tercera fecha del apertura

El fútbol de Gualeguaychú tendrá este sábado uno de sus partidos más esperados con el clásico entre Sarmiento y Defensores del Oeste, que marcará el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura Eduardo Barbosa. El encuentro se disputará en el estadio Municipal desde las 21:15, mientras que previamente, a las 19 horas, será el turno del duelo de Sub 23.

Se trata de uno de los clásicos de mayor convocatoria de la ciudad, que vuelve a jugarse en la máxima categoría luego de la ausencia de Defensores del Oeste la temporada pasada, cuando militó en la divisional B.

El presente de ambos equipos llega con realidades diferentes. “La Tromba”, atraviesa un gran momento y acumula cinco victorias consecutivas frente a su clásico rival, una racha que buscará estirar para seguir afirmando su dominio reciente en este enfrentamiento.

Por su parte, Defensores del Oeste intentará cambiar la historia. El conjunto llega golpeado tras dos derrotas en el arranque del certamen y tiene como objetivo cortar la racha adversa nada menos que en el clásico, lo que le permitiría recuperar confianza y reacomodarse en la tabla.

Con antecedentes recientes que favorecen a Sarmiento, pero con la necesidad urgente de reacción por parte de Defensores, el clásico promete emociones fuertes y un marco acorde a su rica historia dentro del fútbol local.

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