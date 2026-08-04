Cristhian Gómez fue reelecto y seguirá al frente de Juventud Unida por dos años más

El viernes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Juventud Unida, donde quedó confirmada la continuidad de Cristian Gómez como presidente de la institución por un nuevo período de dos años.

La asamblea contó con la presentación de una única lista, encabezada por el actual mandatario, que fue proclamada para conducir los destinos del club. Antes de la oficialización de las nuevas autoridades, los socios aprobaron por unanimidad la memoria y el balance correspondientes a la gestión que finalizó.

La nueva comisión directiva presenta algunas modificaciones en los principales cargos. Juan Ignacio Ledri asumirá como vicepresidente primero, mientras que Rita Isasmendi ocupará la vicepresidencia segunda y Claudia Gebhart será la vicepresidenta tercera.

En tanto, Carlos Tejera será el nuevo tesorero, reemplazando en esa función a Sebastián Gómez, quien pasará a desempeñarse como tercer vocal de la comisión directiva. Por su parte, Daniel Quintero continuará en el cargo de secretario general, manteniendo la continuidad en una de las funciones clave de la conducción institucional.

Con esta renovación de autoridades, Juventud Unida apuesta a dar continuidad al proyecto de gestión encabezado por Cristhian Gómez, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento institucional y deportivo del club durante los próximos dos años.

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