Pescadores se coronó campeón provincial Sub 16 y clasificó a la Copa Argentina

El Club Pescadores volvió a escribir una página destacada en el vóley entrerriano al consagrarse campeón de la Liga Provincial Masculina Sub 16, disputada durante el fin de semana en la ciudad de Paraná. Con una campaña de gran nivel, el conjunto de Gualeguaychú se quedó con el título y aseguró su clasificación a la Copa Argentina de la categoría, que se jugará en noviembre en Chapadmalal.

El certamen tuvo como escenario el gimnasio Paracao, donde Pescadores mostró una evolución constante a lo largo de la competencia. En la fase de grupos dominó con autoridad a sus rivales, superando por 2 sets a 0 a Rivadavia de Concepción del Uruguay, Rowing de Paraná y San Miguel de Nogoyá, resultados que le permitieron acceder invicto a las instancias decisivas.

La semifinal fue el compromiso más exigente del torneo para el equipo gualeguaychuense. En un encuentro intenso, parejo y de gran nivel, derrotó por 3 sets a 2 a 25 de Mayo de Victoria, imponiéndose en un emocionante tie-break para meterse en la definición.

Ya en la final, Pescadores volvió a exhibir su jerarquía colectiva frente a San Miguel de Nogoyá. Con un rendimiento sólido y efectivo, se impuso por 3 sets a 1 para quedarse con el campeonato provincial y celebrar un nuevo logro para la institución.

Esta consagración ratifica el gran presente del vóley formativo del Club Pescadores, que continúa consolidándose entre los principales referentes de la disciplina en Entre Ríos. Como premio adicional, el equipo representará a la provincia en la Copa Argentina Sub 16, el certamen nacional más importante de la categoría, donde buscará seguir dejando en lo más alto el nombre de Gualeguaychú.

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