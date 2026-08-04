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Juan Bauzá continuará su carrera en el fútbol griego

El futbolista oriundo de Gualeguaychú fue presentado como nuevo jugador del Levadiakos, equipo que milita en la Superliga de Grecia. Firmó contrato por una temporada, con opción de extender el vínculo por dos años más.

4 Ago, 2026, 21:15 PM
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El futbolista Gualeguaychuense Juan Francisco "Pepe" Bauzá tendrá un nuevo desafío en el fútbol europeo. El volante ofensivo fue confirmado como nuevo refuerzo del Levadiakos de Grecia, institución que participa en la Superliga de ese país.

Bauzá llega a su nuevo club luego de una temporada en Atlético Nacional de Colombia, donde consiguió el título de la Copa Colombia. Tras finalizar esa etapa, regresó a Rumania, país en el que además contrajo matrimonio con Francesca, y completó los trámites para desvincularse del Universitatea Craiova.

Con el pase en su poder, el jugador pudo negociar libremente su incorporación al conjunto griego. El acuerdo alcanzado contempla un contrato por una temporada, con una opción para extender el vínculo por dos años más.

De esta manera, el futbolista surgido en Gualeguaychú iniciará una nueva etapa en su carrera profesional, afrontando el desafío de competir en la máxima categoría del fútbol griego y buscando consolidarse en una liga que continúa sumando presencia de futbolistas argentinos y que tendrá por compañeros a Agustín Urzi, Gregorio Rodríguez y el arquero Ramiro Macagno entre otros.

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