Independiente derrotó a Estudiantes en la primera fecha del Torneo Clausura 2026

Los goles del conjunto rojo fueron anotados por Gabriel Ávalos y Santiago Montiel, en 30 y 37 minutos del complemento respectivamente.

Además, el delantero Guido Carrillo erró un penal que habría significado la igualdad parcial, cuando iban 35 minutos del segundo tiempo.

El triunfo mete al conjunto visitante en el último puesto de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, con 27 puntos en la tabla anual, mientras que el equipo que dirige Alexander Medina es tercero en la misma clasificación, entrando a la Copa Libertadores 2027, con 31 unidades.

En la próxima fecha, el “Rojo” recibirá a Newell’s, el jueves 30 de julio a las 21:15, mientras que el conjunto platense deberá visitar a Boca, el miércoles 5 de agosto desde las 19:00.

El primer acercamiento fue de la visita, a los nueve minutos, con una pelota suelta en el área que Mateo Pérez Curci pudo controlar para rematar de volea, aunque un buen despeje defensivo evitó su disparo.

El “Rojo” volvió a llegar cuatro minutos después, al recuperar y salir rápido de contraataque y con una pared entre Matías Abaldo y Santiago Montiel que permitió el disparo del uruguayo, cuyo disparo se fue por el primer palo tras ser punteado por Santiago Núñez.

Independiente tuvo su mejor acercamiento del primer tiempo a los 30 minutos, con un centro atrás recibido por Sebastián Valdez, cuyo remate de primera fue desviado por el arquero Fernando Muslera y despejado por Núñez sobre la línea.

Cuatro minutos después Estudiantes tuvo su primera llegada, con una buena pelota al segundo palo de Joaquín Tobio Burgos habilitó la aparición de Santiago Núñez, que se vio obligado a definir de volea y su tiro se fue alto.

En 37 minutos, Gabriel Ávalos recibió su primer centro y pudo cabecear de pique al piso contra el palo derecho de Muslera, que se quedó con la pelota sin dar rebote.

A los 41 minutos, un rebote al borde del área le quedó a Ezequiel Piovi, que remató a la carrera con una pelota que se fue abriendo hasta irse por el poste izquierdo del guardameta Rodrigo Rey.

El primer acercamiento del complemento fue del “Pincha”, en el cuarto minuto, luego de un centro al segundo palo para el cabezazo de Tiago Palacios, que picó y se metía por el ángulo antes del manotazo salvador de Rey.

Cuando iban 24 minutos, un nuevo centro al segundo palo, esta vez desde la derecha, habilitó el frentazo de Guido Carrillo, que fue bloqueado por un defensor en su camino al arco.

Independiente abrió el marcador a los 30 minutos del complemento, con un tiro libre al primer palo para Ávalos, que apareció libre de marca dentro del área y pudo estirarse para desviar la pelota al gol con la punta del pie.

El local tuvo un penal cinco minutos después, luego de una infracción de Leonardo Godoy sobre Braian Aguirre, pero no fue aprovechado, ya que Rey adivinó las intenciones de Carrillo y detuvo su derechazo bajo y cruzado.

El segundo gol de la noche llegó a los 37 minutos, cuando un tiro libre jugado hacia atrás por Ramiro Funes Mori no fue preciso para que pueda controlarlo Muslera, por lo que Santiago Montiel presionó, cortó el pase y empujó la pelota contra el arco libre.

Síntesis:

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Sebastián Habib.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Tobías Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Avalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el segundo tiempo: 30m. Gabriel Ávalos (I) y 37m. Santiago Montiel (I).

Incidencia en el segundo tiempo: 35m. Guido Carrillo erra un penal (E).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Maximiliano Meza por Matías Abaldo (I); 27m. Fabricio Pérez por Alexis Castro (E) y Braian Aguirre por Joaquín Tobio Burgos (E); 39m. Santiago Arias por Leonardo Godoy (I) y David Martínez por Maximiliano Gutiérrez (I); 40m. José Sosa por Ezequiel Piovi (E), Edwuin Cetré por Tiago Palacios (E) y Lucas Alario por Ramiro Funes Mori (E); 44m, Kevin Lomónaco por Gabriel Ávalos (I).

Fuente: Noticias Argentinas

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