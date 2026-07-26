Se completa la 17ª fecha del Apertura con el líder ante un duro desafío en Urdinarrain

La decimoséptima fecha del Torneo Apertura "Eduardo Barbosa" llegará a su fin este domingo, siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen. La atención principal estará centrada en Urdinarrain, donde el líder e invicto Juventud Unida afrontará una exigente visita a Deportivo en el estadio Teodoro Treisse.

El conjunto local intentará achicar la diferencia con el Decano, mientras que los dirigidos por Daniel Waldner buscarán una nueva victoria que les permita ampliar aún más su ventaja en la cima de las posiciones. De conseguir los tres puntos, Juventud Unida le sacará 14 unidades a su escolta cuando restarán apenas 21 puntos por disputarse.

Otro de los encuentros destacados se jugará en el estadio Raúl Impini, donde Central Larroque recibirá a Unión del Suburbio. El equipo dirigido por Mauricio Capi Londra marcha tercero y buscará un triunfo que le permita trepar al segundo puesto del campeonato.

En el predio José "Toto" Gallop, Sarmiento será local frente a La Vencedora, mientras que en el barrio del Frigorífico, Pueblo Nuevo intentará escapar de los últimos lugares de la tabla cuando reciba a Camioneros.

La jornada se completará en el estadio Julio Colazzo, donde Central Entrerriano será anfitrión de Defensores del Oeste.

La fecha comenzó el sábado 18 con el empate 1 a 1 entre Independiente y Juventud Urdinarrain.

Por el Torneo de Divisional B "Luis Gauna", también habrá actividad este domingo. El líder Sporting recibirá a Sud América en su estadio; en cancha de Unión del Suburbio se disputará el clásico del suburbio sur entre Atlético Sur y Defensores del Sur; Black River será local ante Cerro Porteño en Pueblo Belgrano; y Juvenil del Norte enfrentará a Sportivo Larroque en el Estadio Municipal.

En tanto, el encuentro entre Deportivo Gurises e Isleños Independientes fue suspendido debido a que el terreno de juego no se encontraba en condiciones para la práctica del fútbol.

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