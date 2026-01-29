Estudiantes (LP) venció a Boca y sumó su primer triunfo en el Torneo Apertura

Los goles del encuentro para el “Pincha” los convirtieron Santiago Núñez, a los 28 minutos, y Leandro González Pirez, a los 39’, ambos en el primer tiempo, mientras que Exequiel Zeballos descontó en el complemento para el “Xeneize”, a los 36’ del segundo periodo.

Con este resultado, los dirigidos por Claudio Úbeda no pudieron replicar lo hecho en el triunfo ante Deportivo Riestra por 1-0, en la primera jornada del campeonato local, y quedaron con tres puntos. Ahora, recibirán a Newell’s en La Bombonera, el domingo 1 de febrero desde las 19:15.

Por su parte, el “León”, tras la igualdad 1-1 ante Independiente en el estreno del certamen, sumó su primera conquista en el Apertura, previo al duelo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, el próximo lunes a partir de las 17:30.

En un encuentro caldeado desde el comienzo por el descontento de gran parte de la hinchada local con el reciente fichaje de Santiago Ascacibar, mediocampista surgido y con último paso por el elenco platense, justamente a Boca, los comandados por Eduardo Domínguez lograron irse al descanso en ventaja.

Por falta de poderío ofensivo ante las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y la baja de última hora de Lucas Janson, el cuadro azul y oro saltó al terreno de juego del Jorge Luis Hirschi con Iker Zufiaurre, juvenil de 20 años, como titular.

La paridad se hizo presente en los primeros instantes de la partida, pero cuando el “Pincha” logró abrir el marcador por medio de Santiago Núñez, tras un preciso centro de Gastón Benedetti, el duelo se rompió y el conjunto xeneize quedó desorganizado defensivamente, lo que dio lugar a dos contragolpes letales de los locales.

No obstante, Agustín Marchesín se agigantó bajo los tres palos para contener los remates de Guido Carrillo y Eric Meza, a los 36’ y 38 minutos de la primera mitad, quienes quedaron mano a mano ante el guardameta.

Poco duró el entusiasmo por las salvadas del ex Lanús ya que, en la siguiente acción, nuevamente de pelota parada, Leandro González Pirez se impuso en lo alto y conectó un cabezazo a quemarropa para poner el cotejo 2-0, resultado que permaneció hasta el entretiempo.

Un Boca nervioso por la falta de oportunidades y la carencia de juego en el encuentro casi concede el tercero al comienzo del complemento tras un grave error de Marchesín. El guardavalla xeneize le regaló la pelota al rival, pero luego adivinó las intenciones de Carrillo y mantuvo con vida a los de La Ribera.

Con más empuje que juego asociado, Boca comenzó a ganar terreno en el partido y se acercó al arco defendido por Fabricio Iacovich hasta que logró vencer al arquero de Estudiantes por medio de Exequiel Zeballos. El atacante de 23 años empujó la pelota al fondo de la red luego de una asistencia de Gonzalo Gelini, a los 36 minutos.

A partir de allí, el elenco azul y oro creció en el partido y estuvo cerca de anotar el gol de la igualdad en los pies de Sebastián Aranda, futbolista de 19 años que tuvo su debut en este encuentro, con un remate tapado por el guardameta local.

Síntesis:

Estadio: UNO – Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Héctor Paletta

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Kvin Zenón, Exequiel Zeballos, Iker Zufiaurre. DT: Claudio Úbeda.

Goles en el primer tiempo: 28m. Santiago Núñez (E); 39m. Leandro González Pirez (E).

Gol en el segundo tiempo: 36m. Exequiel Zeballos (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Ander Herrera por Williams Alarcón (B); 29m. Gonzalo Gelini por Tomás Belmonte (B); 30m. Franco Domínguez Ávila por Joaquín Tobio Burgos (E); 37m. Facundo Farias por Fabricio Pérez (E); 37m. Alexis Castro por Ezequiel Piovi (E); 42m. Sebastián Aranda por Kevin Zenón (B); 45m Gabriel Neves por Cristian Medina (E).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL