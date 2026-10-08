Central Entrerriano cierra su preparación ante Rocamora

Central Entrerriano afrontará esta noche su último compromiso amistoso de cara al inicio de una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. El conjunto de Gualeguaychú visitará a Rocamora, en Concepción del Uruguay, con el objetivo de seguir ajustando detalles y llegar de la mejor manera al estreno oficial.

El equipo dirigido por Martín Pascal transita una preparación con saldo favorable. Hasta el momento, el rojinegro consiguió dos victorias frente a La Unión de Colón, la última de ellas el pasado lunes, y también superó a Rocamora en el estadio José María Bértora. La única derrota de esta etapa llegó ante River Plate, en el micro estadio del conjunto de Núñez.

Más allá de los resultados, Central ha mostrado buenos pasajes de juego y señales alentadoras en cuanto a su funcionamiento colectivo. En ese sentido, se destacan los aportes de Manuel Gómez y Damián Pineda, quienes tuvieron una participación importante, fundamentalmente en el último encuentro frente a La Unión, donde comenzaron a evidenciarse con mayor claridad algunas de las ideas del entrenador.

El amistoso de esta noche será la última prueba para Pascal y sus dirigidos antes de ingresar en la semana del debut. Después de este compromiso, toda la atención estará puesta en el estreno por la Liga Argentina, que tendrá lugar el próximo viernes 16 de octubre ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el estadio Víctor Nethol.

Central Entrerriano se prepara para afrontar su segunda temporada consecutiva en la segunda categoría del básquetbol nacional, con la ilusión renovada y la expectativa de volver a ser protagonista.

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