Racing visita a Luis Luciano en busca de otra victoria

Racing de Gualeguaychú visitará esta noche a Luis Luciano de Urdinarrain por una nueva fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. El encuentro se disputará en el estadio Luis César Spiazzi, desde las 21:30, y contará con el arbitraje de Ramiro Barón y Juan Maldonado.

La Academia llega entonada luego de la gran victoria conseguida el último sábado frente a Peñarol de Rosario del Tala por 72 a 70, en un partido que se definió sobre el cierre con un espectacular triple de Juan José Giaveno, quien fue la gran figura de la noche con 20 puntos y una efectividad perfecta desde larga distancia: seis conversiones en seis intentos.

Con ese envión anímico, el conjunto dirigido por Cristian Delgui viajará a Urdinarrain con la intención de seguir por la senda ganadora y sumar dos puntos fundamentales para sus aspiraciones en el campeonato.

El antecedente más cercano entre ambos equipos invita a la ilusión racinguista. Fue precisamente ante Luis Luciano, en la cuarta fecha, cuando Racing consiguió su primera victoria en el torneo. En aquella oportunidad, jugando en el Antonio Domingo Giusto, la Academia se impuso por 68 a 65 y frenó al entonces puntero del certamen, con una destacada tarea de Tomás Leuze y Matías Brasesco.

A partir de aquel triunfo, Racing comenzó a mostrar una evolución en su juego colectivo, afianzándose como equipo y consiguiendo resultados que le permitieron mantenerse competitivo en una Liga Provincial cada vez más exigente.

Sin embargo, la parada de esta noche no será sencilla. Luis Luciano, conducido por Marcos Visso, ocupa el tercer lugar de la tabla y presenta un récord de cinco victorias y seis derrotas. Racing, por su parte, tiene cinco triunfos y cinco caídas, con un partido menos.

Por eso, el duelo de esta noche adquiere una importancia especial para ambos. La Academia buscará ratificar su recuperación y volver a festejar fuera de casa, sabiendo que los dos puntos en juego cotizan en bolsa en la lucha por escalar posiciones en el campeonato.

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