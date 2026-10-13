Boca recibe a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

Boca llega a este encuentro en medio de un gran momento y con la ilusión al máximo en todos los frentes, ya que arrastra un invicto de 17 partidos y se mantiene con vida en todas las competiciones este semestre: está en semis de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, pelea por el título de Campeón de Liga en la tabla anual y además sigue firme en el Torneo Clausura.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el "Xeneize", que es dirigido por Roberto "Vasco" Arruabarrena, se metió en esta instancia luego de eliminar a O´Higgins de Chile, a Recoleta de Paraguay y a San Pablo de Brasil.

Vasco da Gama, por su parte, tuvo grandes actuaciones para dejar en el camino a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, Olimpia de Paraguay y a Independiente Santa Fe de Colombia.

En el ámbito local, el Vasco da Gama está en un delicado momento en el Brasileirao, ya que marcha decimocuarto y está a solo tres puntos de la zona de descenso con nueve fechas por delante.

Posibles formaciones:

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: José Cabero (Chi)

Hora: 21:30. TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.

Fuente: Noticias Argentinas

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