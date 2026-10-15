Juventud Unida se lo dio vuelta al liebrero y es escolta de Defensores

Juventud Unida se quedó con una gran victoria por 3 a 1 frente a Juventud Urdinarrain y se acomodó como escolta de Defensores del Oeste en la Zona A del Torneo Clausura “Claudio ‘Lalo’ Romani”, que organiza la Liga Departamental de Fútbol. Ambos equipos se mantienen invictos y, por el momento, se perfilan para quedarse con los lugares de privilegio que otorga la zona de cara a las semifinales.

El encuentro fue intenso y disputado, con un Juventud Unida que terminó justificando el triunfo por lo realizado en el segundo tiempo, cuando encontró los espacios y la eficacia necesarios para doblegar al Liebrero.

El conjunto dirigido por Christian Wernly sorprendió en el comienzo y logró ponerse en ventaja por intermedio de Rodrigo Báez. Sin embargo, cuando parecía que Juventud Urdinarrain se iba al descanso arriba en el marcador, apareció Daniel Acosta para establecer el 1 a 1 y devolverle la esperanza al Decano.

En el complemento, el partido mantuvo la intensidad y la incertidumbre. Juventud Unida buscó por distintos caminos, mientras que el Liebrero resistía y parecía complicarle la tarea al dueño de casa.

Pero el Decano no bajó los brazos y encontró su premio a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando Agustín Solís marcó el segundo tanto para desatar el festejo albiceleste, que terminó sellando una victoria fundamental por 2 a 1.

Con este resultado, Juventud Unida llegó a los seis puntos y se ubica como escolta de Defensores del Oeste, líder de la Zona A. Los dos continúan invictos y hoy ocupan los puestos de referencia en la lucha por la clasificación a las semifinales.

Pueblo Nuevo festejó en el estadio Municipal

Por la Zona B, Pueblo Nuevo consiguió una contundente victoria como visitante al derrotar por 3 a 1 a La Vencedora. El conjunto del barrio Frigorífico se llevó tres puntos importantes para seguir dando pelea en el Clausura y alimentar sus aspiraciones de avanzar en el certamen.

Este jueves se estará completando la fecha con los encuentro entre Deportivo Urdinarrain vs Central Larroque en el Teodoro Treisse, Central Entrerriano vs Camioneros en el Julio Colazzo y en el estadio Municipal estarán jugando Sarmiento vs Independiente

Juventud Unida 2 (Daniel Acosta, Jesús Solís) – Juventud Urdinarrain 1 (Rodrigo Baez)

La Vencedora 1 (Ramiro Echepare) – Pueblo Nuevo 3 (Martín Erramundegui, Guillermo Aguilar, Agustín Paiva)

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