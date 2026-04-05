Ante su gente, River busca seguir de racha cuando reciba a Belgrano de Córdoba

El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 18 horas del domingo y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez mientras que José Carreras estará en el VAR. Además, el encuentro será televisado por TNT Sports.

El equipo de Eduardo Coudet viene de disputar su último partido hace dos semanas cuando, por la duodécima fecha del Torneo Apertura, venció 2-0 a Estudiantes de Rio Cuarto en Córdoba. Al ´Millonario´ le costó más de lo pensado el encuentro ante, quizás, el peor equipo del campeonato y recién lo pudo abrir a los 25 minutos del complemento con el gol de penal de Gonzalo Montiel mientras que, a los 55, Maximiliano Salas sentenció el triunfo.

Para este partido ante el ´Pirata´ cordobés, el ex entrenador de Racing contará con las bajas de los laterales Marcos Acuña y Montiel, fuera de los convocados por acumulación de tarjetas amarillas y por lesión, respectivamente. Los reemplazantes de los campeones del mundo con la Selección argentina serían el uruguayo Matías Viña y Fabricio Bustos.

Las incógnitas que mantiene Coudet en el armado del equipo para recibir a Belgrano son las de si ratificar a Ian Subiabre como puntero izquierdo y a Joaquín Freitas detrás del centro delantero Sebastián Driussi o si hacer ingresar al ecuatoriano Kendry Páez y a Salas, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de disputar su último partido el pasado viernes cuando le ganó 3-0 a Atlético de Rafaela, en San Luis por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

En lo que al Torneo Apertura respecta, los cordobeses perdieron el último encuentro por 2-1 ante Racing en el estadio Julio César Villagra y, con este resultado, quedaron en el cuarto puesto con 19 puntos.

Para esta visita al estadio Monumental, el entrenador pirata haría una sola modificación con respecto a la goleada sobre Atlético de Rafaela: el ingreso de Lucas Passerini por Lautaro Gutiérrez como centrodelantero.

Probables formaciones:

Estadio: Monumental, Capital Federal

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: José Carreras

Horario: 18 TV: TNT Sports

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Fuente: Noticias Argentinas

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