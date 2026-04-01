Se presentó el campeonato argentino y selectivo nacional de canotaje

Se estima que alrededor de 400 palistas provenientes de distintos puntos del país tomarán parte del campeonato que será la antesala del mundial (Primero en Argentina y Sud América) que se realizará en Gualeguaychú del 19 al 25 de octubre próximo. El presidente de Regatas, Roberto “Tito” Palacios, embajador del club, varias veces mundialista y con un título del mundo ganado, fue el abanderado de la ceremonia.

Los concejales, Raymundo Legaria y Juan Pablo Castillo, entregaron la resolución que declara de interés municipal el evento.

Estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Humano, Juan Olano, el Subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud Dr Luis Castillo, Adrián Romero Director de Turismo, la Dra Andrea Martins, directora del Hospital, representantes de fuerza de seguridad y de entidades de la ciudad.

Leticia Valenzuela, vicepresidenta de Regatas, valoró “El apoyo brindado por la Municipalidad que, a través de sus distintas áreas, es muy valorable”. También agradeció el “Apoyo brindado por empresas, entidades a y todo Regatas, un club chico con un corazón enorme”.

Mauricio Caffa, oriundo de Concepción del Uruguay y presidente de la Confederación Panamericana de Canoas señaló que “Cerca de 400 palistas participarán del argentino y selectivo, gracias al esfuerzo de Regatas y del enorme apoyo que brinda el Municipio de Gualeguaychú”.

Jorge Serpi, presidente de la Federación Argentina de Canoas dijo que el “campeonato argentino es un desafío muy grande y que ha tenido respuestas por parte de la enorme cantidad de palistas que se han dado cita en esta hermosa ciudad”.

Estuvo presente el presidente del comité de maratón de la Federación Internacional de Canotaje, el Holandés Ruud Heijselaar, quien indicó que “Gualeguaychú es una ciudad hermosa con un paisaje increíble. Estoy seguro de que este torneo será la antesala de un mundial maravilloso a realizarse en Gualeguaychú en el mes de octubre de este año, evento que seguramente hará historia”.

Finalmente, el Secretario de Desarrollo Humano, Juan Olano, resaltó que “Es un honor para Gualeguaychú recibir y ser sede de un evento de tamaña magnitud. Olano elogió también el “trabajo de las distintas áreas del municipio, dejando todo en condiciones para que este evento del canotaje sea una fiesta”.

Durante la presentación, los concejales Juan Pablo Castillo y Raymundo Legaria le entregaron a Roberto Palacios y Leticia Valenzuela el decreto que declara al campeonato Argentino de interés municipal.

Foto: Club Regatas Gualeguaychu

Luego de la ceremonia, los jueces de la competencia procedieron a darles los números a los palistas presentes en el evento.

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